В 11-м городке в Слуцке появились ангары. В местный пейзаж они явно не вписываются

Два объёмных металлических ангара появились в 11-м городке напротив мини-рынка. Они привлекают внимание всех, кто проезжает по улице Социалистической. Конструкции возведены на территории, где строится новая котельная.

Металлические строения, которые достаточно большие, «отсвечивают» в местном пейзаже и явно в него не вписываются. Но, возможно, когда вырастут деревья в семейном сквере, который был заложен в честь Дня семьи 11 мая (на пустыре между Социалистической и территорией котельной), они закроют промышленный объект.

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В ТЕМУ. Напомним, строительство котельной № 3 началось в ноябре прошлого года, а завершиться должно в ноябре 2020-го. Эта котельная будет работать на фрейзерном торфе. По мнению коммунальщиков, местное топливо должно удешевить производство.

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