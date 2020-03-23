Власти Беларуси выделят более $ 900 000 на борьбу с коронавирусом

Отдел новостей
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Правительство Беларуси поручило Минфину выделить из бюджета 2 351 413 рублей на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Эти деньги будут выделены из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, сообщает пресс-служба Совмина.

Министерство здравоохранения из этой суммы получит 1 574 120 рублей, в том числе для Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии — 450 120 рублей.

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Бюджет Витебской области получит 143 183 рубля, бюджет Минска — 634 110 рублей.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 21 марта № 163.

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1 Авторы комментариев
BeastBoyLuckSonic Авторы недавних комментариев
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

А вам не кажется странным…
Почему богослужения запретили ведь достаточно было опрыскивать святой водой церкви храмы)))
А давайте больных опрыскивать святой водой через пару минут выздоровеют…

Короче вывод один бога никакого нет)

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23 марта 2020 13:38