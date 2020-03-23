Справочник красоты: парикмахерские, салоны и студии красоты, косметические кабинеты, маникюрные салоны и студии перманентного макияжа в Слуцке

Здесь вы найдёте полный обновлённый перечень всех парикмахерских, салонов и студий красоты, маникюрных кабинетов, студий перманентного макияжа и косметических кабинетов в Слуцке. Посмотрите, кто и где в Слуцке делает перманентный макияж, причёски, маникюр и педикюр, наращивает ресницы, делает массаж лица и многое другое.
Студия перманентного макияжа Angels
Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177 (Дом Быта, 2 этаж) Телефон: (8044) 796 46 79
Студия маникюра и педикюра S.tan
Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 133 Телефон: (8044) 505 07 44
Парикмахерская и маникюрный кабинет "Шпилька Люкс"
Адрес: г. Слуцк, ул. Монахова, 1 (городская баня) Телефон: маникюрный кабинет - (8029) 68 38 968, парикмахерская - (8029) 554 68 48
Парикмахерская Mon Ami
Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 144а Телефон: (8029) 139 30 20, (8029) 859 30 20
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.