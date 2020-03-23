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Справочник красоты: парикмахерские, салоны и студии красоты, косметические кабинеты, маникюрные салоны и студии перманентного макияжа в Слуцке

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Lampa
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Здесь вы найдёте полный обновлённый перечень всех парикмахерских, салонов и студий красоты, маникюрных кабинетов, студий перманентного макияжа и косметических кабинетов в Слуцке. Посмотрите, кто и где в Слуцке делает перманентный макияж, причёски, маникюр и педикюр, наращивает ресницы, делает массаж лица и многое другое.

Косметический кабинет "Эстетика"

Телефон: (8044) 728 97 23

Студия перманентного макияжа Angels

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177 (Дом Быта, 2 этаж) Телефон: (8044) 796 46 79

Студия маникюра и педикюра S.tan

Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 133 Телефон: (8044) 505 07 44

Парикмахерская и маникюрный кабинет "Шпилька Люкс"

Адрес: г. Слуцк, ул. Монахова, 1 (городская баня) Телефон: маникюрный кабинет - (8029) 68 38 968, парикмахерская - (8029) 554 68 48

Магазин для бьюти-мастеров Cherry

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 128 а Телефон: (8033) 600 04 80

Парикмахерская Mon Ami

Адрес: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 144а Телефон: (8029) 139 30 20, (8029) 859 30 20

Косметический кабинет

Телефон: (8029) 66 57 813

Студия перманентного макияжа Milanika

Телефон: (8029) 338 35 65

Парикмахерская "У Ксюши"

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 172-1 Телефон: (8029) 668 28 42

Студия красоты "Малина"

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177, Дом Быта Телефон: (8044) 78 06 006

Территория красоты Color it

Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, 1 Телефон: (8029) 360 10 40

Маникюрный кабинет "Анна"

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 199 Телефон: (8044) 714 27 37

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