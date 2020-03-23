Студия перманентного макияжа и косметической эстетики Angels. Услуги и цены

Слуцкая студия перманентного макияжа и косметической эстетики Angels переехала в новое место — Дом быта.
Студия предлагает различные услуги:
- Перманентный макияж бровей: плотное шотирование, пудровое напыление, 3D-техника, микроблейдинг;
- Перманентный макияж губ: помадный эффект, акварель, нюдовые;
- Перманентный макияж век: межресничка, стрелка клас, стрелка с растушевкой.
В студии работает Ирина Гуреева — профессиональный мастер перманентного макияжа, участница международных чемпионатов и конференций, обладатель кубка за лучшую работу на чемпионате мира 2019 RisingStar (Санкт-Петербург).
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Ирина Гуреева работает во всех техниках на всех зонах. Кроме этого, владеет авторскими методиками на проблемной и возрастной коже. В работе использует профессиональное оборудование и гипоаллергенные пигменты премиум-класса.
Адрес:
- г. Слуцк, ул. Ленина 177 («Дом Быта»), 2-й этаж.
Телефон для записи:
- +375 44 796 46 79.
Соцсети:
ИП Гуреева В.Ф. УНП 691 569 357
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