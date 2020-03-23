Студия перманентного макияжа и косметической эстетики Angels. Услуги и цены

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Слуцкая студия перманентного макияжа и косметической эстетики Angels переехала в новое место — Дом быта.

Студия перманентного макияжа и косметической эстетики Angels. Услуги и цены

Студия предлагает различные услуги:

  • Перманентный макияж бровей: плотное шотирование, пудровое напыление, 3D-техника, микроблейдинг;
  • Перманентный макияж губ: помадный эффект, акварель, нюдовые;
  • Перманентный макияж век: межресничка, стрелка клас, стрелка с растушевкой.

Студия перманентного макияжа и косметической эстетики Angels. Услуги и цены

В студии работает Ирина Гуреева — профессиональный мастер перманентного макияжа, участница международных чемпионатов и конференций, обладатель кубка за лучшую работу на чемпионате мира 2019 RisingStar (Санкт-Петербург).

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Ирина Гуреева работает во всех техниках на всех зонах. Кроме этого, владеет авторскими методиками на проблемной и возрастной коже. В работе использует профессиональное оборудование и гипоаллергенные пигменты премиум-класса.

Адрес:

  • г. Слуцк, ул. Ленина 177 («Дом Быта»), 2-й этаж.

Телефон для записи:

  • +375 44 796 46 79.

Соцсети:

Студия перманентного макияжа и косметической эстетики Angels. Услуги и цены

ИП Гуреева В.Ф. УНП 691 569 357

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