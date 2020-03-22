Некоторые люди склонны объяснять любое человеческое качество генетикой. Конечно, гены далеко не всегда определяют то, как человек выглядит, как себя ведет и насколько он способен к той или иной деятельности. Рассказываем, на что гены, возможно, действительно влияют, хотя и не в той степени, как мы привыкли думать.

1. Устойчивость к ВИЧ-инфекции

В европейских популяциях около 1% людей, устойчивых к ВИЧ. У них дефектны обе копии гена, кодирующие белок, который служит «посадочной площадкой» для вируса. Если у человека мутация только в одной из копий, он все равно может заболеть, но вероятность быть инфицированным у него на 10−13% ниже по сравнению с теми, у кого нормальны обе копии гена. Кроме того, у носителей дефективного гена СПИД развивается на несколько лет дольше и смертность несколько ниже. Открытие этой мутации позволило ученым начать разработку вакцины от СПИДа, которая призвана заблокировать этот белок.

2. Способность к языкам

Конечно, мы не наследуем словарный запас, а выучиваем слова в течение жизни, однако склонность к использованию языка и так называемое языковое чутье могут определяться генетически. Дети сильно различаются в том, как рано они учатся говорить, как бегло говорят в течение жизни и насколько богат у них словарный запас. Психогенетики изучают, в какой степени гены способны контролировать способности к языкам, и получают интересные результаты. К примеру, разные варианты гена ROBO2 влияют на количество слов, усвоенных ребенком. А ген FOXP2 связан с развитием речи и освоением грамматики. Гены влияют и на успехи в освоении иностранных языков. В изучении второго языка задействованы многие из тех генов, которые регулировали освоение первого языка. В целом на то, насколько успешно человек осваивает второй язык, на треть влияют гены, контролирующие освоение первого, на треть — другой набор генов, а еще на треть ― общий уровень интеллекта. Однако лингвисты утверждают, что на освоение языков влияют скорее не гены, а присущая человеку способность вычленять структурные закономерности в языке и привыкать к ним — в этом состоит теория универсальной грамматики.

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3. Стрессоустойчивость

Гены определяют то, как человек реагирует на стрессовые условия и насколько хорошо он способен быстро восстанавливаться после пережитых потрясений. Некоторые гены повышают вероятность появления посттравматического стрессового расстройства: они отвечают за работу иммунной и нервной системы. В частности, гены рецепторов дофамина или серотонина влияют на то, с какой силой человек переживает травмирующую ситуацию и как будет восстанавливаться после нее. Также на то, как человек справляется со стрессом, влияют особенности его иммунитета: люди с генетически предопределенным более сильным воспалительным ответом более подвержены сердечно-сосудистым и аутоиммунным заболеваниям при высоком уровне стресса.

Генетический аппарат подстраивается под условия среды после рождения. Реакция организма на стресс у детей и детенышей животных, которые перенесли сильное потрясение в раннем возрасте, после психотравмирующего события изменяется на всю жизнь. Эксперименты на крысятах, которых на несколько часов разлучали с матерью, показали повышение уровня метилирования гена рецептора кортизола — в результате активность этого гена снижается пожизненно. Похожие результаты продемонстрировали дети, выросшие в неполной семье в результате развода родителей или гибели одного из них. Кроме того, ранний стресс приводит у крыс к снижению способности к некоторым видам обучения. Это вовсе не означает, что у них «плохие гены»: по сравнению с благополучными крысятами те, кто перенес стресс в раннем детстве, хуже обучались, но зато лучше сохраняли те навыки, которые у них уже были.

4. Эмоциональность

Предполагается, что дети рождаются с определенным эмоциональным типом и темпераментом: не имея жизненного опыта, новорожденные все же ведут себя по-разному. Это может определяться генами, унаследованными от родителей. Исследования на однояйцевых (идентичных) близнецах и сравнение последних с неидентичными показывают, что гены определяют, будет человек стеснительным или общительным, тревожным или спокойным и так далее. Если признаки сходства выражены сильнее у однояйцевых близнецов, имеющих идентичные последовательности генов, чем у тех близнецов, которые похожи друг на друга в той же степени, что и единокровные братья и сестры, не являющиеся близнецами, можно утверждать, что эти признаки имеют генетическую основу. Среди черт, предположительно имеющих генетическую основу, находятся застенчивость, коммуникабельность, эмоциональность, импульсивность, тенденция чувствовать себя несчастным, способность к адаптации и баланс положительных и отрицательных эмоций. Для всех этих черт генетический вклад варьируется от 20 до 60%.

5. Устойчивость к алкоголю

У человека есть гены, влияющие на потребление алкоголя: они кодируют ферменты, окисляющие этанол. Один из этих ферментов превращает алкоголь в токсичное вещество ацетальдегид, с которым связаны неприятные ощущения после похмелья, другой окисляет ацетальдегид до безопасных для организма соединений. Способность человека выпивать определенное количество спиртного зависит от этих ферментов: те, у кого алкоголь превращается в ацетальдегид слишком быстро, пьют меньше.

Кроме того, существуют гены, которые определяют особенности передачи нервного импульса. Все это влияет на эмоциональное состояние человека и особенности его поведения. С этими генами может быть связана вероятность развития алкогольной или наркотической зависимости. Однако это не означает, что гены определяют, будет ли человек алкоголиком или нет. Тем не менее эти гены позволяют понять молекулярные механизмы действия веществ, вызывающих зависимость.