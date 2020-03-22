Происшествия на выходных: в Хорватии и коронавирус, и землетрясение. От обеих бед погибли по одному человеку

Мотоциклист-курильщик не сумел убежать от инспектора ГАИ

В воскресенье 22 марта ГАИ УВД Гродненского облисполкома опубликовало забавное видео. В агрогородке Корнадь Свисочского района сотрудник ГАИ заметил мотоциклиста, который ехал без мотошлема. Инспектор посигналил, но мотоциклист не остановился. Инспектор поехал за ним. Нарушитель свернул на полевую дорогу, а возле грядок бросил мотоцикл и побежал. Инспектор оставил машину, погнался за мотоциклистом и догнал его. Это оказался 42-летний бесправник. Его лишили прав за пьяное вождение мотоцикла. Инспектор сопроводил нарушителя в машину, где тот отдышался и посетовал: «Курить надо было меньше». ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Полоцке семейную пару спасли из пожара

Днём 21 марта в Полоцке загорелась квартира в многоэтажке. Пожарные приехали, когда из окна на 7 этаже шёл дым. Спасатели зашли в загоревшуюся квартиру. Они обнаружили хозяина без сознания. Его вынесли и передали медикам. Мужчина отравился продуктами горения. Его жену ещё до приезда пожарных спас сосед. Она отказалась от госпитализации. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении. МЧС

Реклама

В Глуске в пожаре погиб мужчина

В Хорватии карантин, но людям пришлось выйти из домов из-за землетрясения

Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Поздно вечером в субботу в Глуске загорелся двухквартирный жилой дом. В огне погиб хозяин квартиры № 2. Это был неработающий 52-летний мужчина. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении. БЕЛТА Утром 22 марта в столице Хорватии Загребе случилось самое разрушительное землетрясение за последние 140 лет. До этого утра власти просили жителей оставаться дома. В Хорватии зарегистрированы 206 случаев коронавируса. Один заболевший умер. Но из-за землетрясения власти попросили жителей выйти из домов. И находиться друг от друга на дистанции, чтобы не передать коронавирус. От землетрясения магнитудой 5,3 обрушились строения в Загребе. Один 15-летний подросток попал под завалы и позже погиб . Есть пострадавшие. Медуза,

Вечером в воскресенье испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился коронавирусом. Знаменитому тенору 79 лет. Он пишет в соцсети, что у него появились кашель и температура. После этого он сдал анализы на коронавирус, и их результаты — положительные. РИА

Ангела Меркель отправляется на карантин

Ангела Меркель, 65-летняя канцлер Германии, отправляется на карантин. Она решила это сделать после того, как у врача, который делал ей прививку, нашли коронавирус. Медуза

В мире больше 317 тысяч заражённых коронавирусом

По данным на вечер 22 марта в мире 317 310 зарегистрированных заражений новой коронавирусной инфекцией. Погибли 13 578 человек. Выздоровели 95 662 человека. В Беларуси зарегистрировано 76 заражений. Из них 15 человек выздоровели. Никто не умер. Coronavirus (Covid-19)