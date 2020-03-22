Среднестатистический семилетний европеец проводит у экрана гаджета больше года своей пока еще недолгой жизни, 18-летний — уже более четырех лет. Но так ли страшен смартфон, как его малюют? Смотря чем занимается ребенок, глядя в экран.

Стоит ли давать в руки малышу гаджет — вопрос открытый. Не только для родителей, но и для ученых. Исследования по этому поводу нередко дают разные результаты. Да и охватить могут лишь отдельные аспекты проблемы.

Было — стало

Между тем жизнь современного поколения, в отличие от прошлого, изменилась кардинально. Достаточно рассмотреть основные стадии развития ребенка, проанализировав, чем он занимался каких-то 10−20 лет назад, а чем — теперь.

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Первая стадия — младенчество — начинается с рождения и длится до одного-полутора лет. В этот период самое главное в жизни ребенка — эмоциональное общение с мамой или с тем, кто ее заменяет. Именно в это время складывается базовое доверие или недоверие к миру и развивается мелкая моторика. В целом изменений на этом этапе немного, разве что современные дети более ограничены в движениях и перемещении по сравнению со сверстниками прошлых лет: их стараются запереть в манеж, зафиксировать, много времени им приходится проводить в машине.

Чтобы ребенку, пристегнутому к детскому креслу, не было скучно, — ему вручается гаджет. То же самое бывает, к примеру, в очереди в поликлинику. Так проходит их первое знакомство.

В раннем детстве — от полутора до трех лет — активно развиваются речь, внимание, мышление, восприятие, происходит изучение окружающего мира. В этот период важно привлекать ребенка к домашним делам, вместе наблюдать за природой, что и делали дети прошлых лет. Сегодня многие из них куда чаще смотрят мультики на планшете, чем копаются в песочнице.

Задача следующего периода (дошкольное детство), который продолжается вплоть до шести лет, — развить у ребенка не только речь, но и самоидентичность, для чего нужны ролевые игры, общение и предметная деятельность. Раньше мальчики дошкольного возраста ходили с отцом на рыбалку, копались с ним в гараже, девочки помогали маме готовить или играли в куклы. Сегодня в этом возрасте гаджеты стремительнее входят в жизнь детей. По данным ЮНЕСКО, 93 процента современных малышей трех-пяти лет смотрят в экран 28 часов в неделю, то есть порядка четырех часов каждый день, что намного превосходит время общения со взрослыми.

Не менее печальна статистика развития речевых способностей. В середине 1970-х проблемы с речью наблюдались у четырех процентов детей в Европе. Сегодня эта цифра выросла до 25 процентов. Дело в том, что малышу мало слышать речь с экрана телевизора или планшета — ему необходима тренировка, то есть непосредственное общение.

В младшем школьном возрасте — от шести до 11 лет — развиваются интеллектуальная сфера, произвольное внимание и память, умение действовать по правилам, ребенок стремится к самоутверждению, активно осваивает навыки общения, учится находить друзей. В этот период важны настольные развивающие и подвижные игры, и именно тогда ребенок может познакомиться и с электронными. Так и было раньше. Сейчас ребенок к этому возрасту уже не просто знаком с гаджетами — он буквально пропадает в смартфоне.

Не для маленьких

Но обратимся к специалистам. В прошлом году канадские ученые (Шэри Медиган, Диллон Браун и Николь Расин из Университета Калгари) завершили пятилетнее исследование, в котором участвовали почти 2,5 тысячи детей из Канады (47,9 процента из них — мальчики) и которое было посвящено интеллектуальному развитию детей. В среднем двухлетние малыши проводили с гаджетами около 17 часов в неделю, трехлетние — 25 часов, пятилетние — 10,8 часа. Когнитивное развитие оценивалось при помощи теста ASQ-3 — это методика, которая выявляет прогресс в развитии у детей в возрасте от месяца до пяти лет.

Вердикт ученых оказался неумолим: если время сидения перед экраном детей в возрасте двух-трех лет будет больше, то это приведет к замедлению роста умственных способностей к трем-пяти годам. При этом обратной связи исследователи не обнаружили — это означает, что изначально низкие показатели интеллекта не приводят к тому, что ребенок станет больше времени проводить за экраном.

«Развивалки» не работают

Еще один вывод ученых — на этот раз индийских. Год назад завершилось долгосрочное исследование по этому поводу. Ученые из Технологического института (Нетеджи Сабхас и Савита Ядав) смотрели, как влияют различные развивающие ютьюб-видео на детей в возрасте от шести месяцев до двух лет. Как мы помним, в этот период ребенок учится новым словам и их активному использованию. Для этого ему нужны игры, общение с родителями или чтение ими книжек. Ту же благую цель преследуют и различные видео, а также всевозможные развивающие игры.

В исследовании участвовали 55 детей (на начальном этапе всем им было не более полугода, в конце — пять лет). Выяснилось, что обучающий эффект таких видео сомнителен: малыши запоминали новые слова лишь после того, как их произносили родители. Интеллектуального развития не наблюдалось. Более того, специалисты отметили, что из всех видео дети отдавали предпочтение бессмысленным: красочной рекламе, видео, где показаны игрушки и воздушные шары или несколько танцоров. Ученые пришли к выводу, что развивающие передачи, мультики или игры не вносят никакого вклада в развитие маленького ребенка, не могут научить его чему-то новому, а все, на что они способны, — развлечь и отвлечь.

Гаджеты: 6+

В каком возрасте стоит знакомить ребенка с планшетом или смартфоном, никто не знает, но, похоже, раньше шести лет делать это стоит лишь очень ограниченно. Впрочем, вопрос еще и в том, насколько «залипают» в гаджеты сами родители. Ребенок — зеркало своих воспитателей, он стремится быть похожим на них: даже если они принципиально не будут давать ему телефон, но при этом сами «срослись» с ним, малыш это запомнит. И гаджет станет для него запретным плодом — получить нельзя, но очень хочется.

А когда уже станет можно (это неизбежно произойдет) — может случиться страшное: ребенок начнет компенсировать все, что, по его мнению, он недополучил. В итоге он рискует стать крайне зависимым от этого предмета. Поэтому родителям также стоит ограничивать свое «времяпрепровождение» с девайсом и полностью не лишать малыша знакомства с ним — в мире технологий это может лишь навредить. Но ограничивать их «общение» необходимо.

Мнение педиатров по этому поводу таково: детям в возрасте от одного года до двух лет рекомендуется давать гаджет не более чем на несколько минут в день. Малышам трех-четырех лет — до одного часа, дошкольникам и младшим школьникам (пять-десять лет) — от одного до полутора часов в день соответственно.

А что же подростки?

С ними проще и сложнее одновременно. Психологи из Оксфордского университета не так давно провели масштабное исследование, в котором участвовали более 355 тысяч человек. Ученые пытались понять, есть ли связь между психическими отклонениями у подростков и использованием гаджетов. Выяснилось, что некоторая зависимость между этими факторами есть, но она мала: всего около 0,4 процента. Почти такое же влияние на этот показатель оказывает потребление в пищу молока и картофеля, то есть статистически никакого. То, что действительно способно пошатнуть психическое здоровье подростка, как выяснили ученые, было известно и без них. Это курение сигарет, марихуаны, а также драки и травля среди сверстников. Положительно коррелируют с психическим здоровьем, как ни банально, полноценный сон, регулярный завтрак и употребление в пищу овощей и фруктов.

С другой стороны, важно, для чего именно подросток использует свой гаджет. И здесь выводы уже не столь однозначны.

Так, американские ученые из Техасского технологического университета в Люббоке в январе 2016 года опубликовали неутешительные данные о связи видеоигр и склонности к самоубийству у подростков обоих полов. Выводы таковы, что связь есть — и существенная. Правда, стоит помнить, что суицид в принципе достаточно «популярная» смерть у американских тинейджеров. Так, в 2013 году в США число смертей по причине самоубийства среди студентов колледжей достигло 4878 человек. Между тем 70 процентов американских подростков признаются в увлечении видеоиграми.

Исследователи выяснили также, что не столь важен жанр игры, сколько количество времени, которые школьники ей уделяют. Чем больше, тем хуже. Хотя в случае игр в жанре экшен связь с риском развития склонности к суициду все же есть, но здесь, опять же, все зависит от количества времени, которое подросток тратит на игру.

А вот долгосрочное исследование ученых из Германии (из Института человеческого развития общества Макса Планка), результаты которого были опубликованы в марте 2018 года, показало, что после двух месяцев ежедневной игры в GTA V агрессивность пользователей не возрастает. Правда, речь шла не о внутренней агрессии (склонности к самоуничтожению), а о внешней, направленной на окружающий мир. Да и в эксперименте принимали участие не дети, а взрослые: 48 женщин и 42 мужчины, средний возраст которых — 28 лет. Некоторые другие исследования говорят лишь о краткосрочной внешней агрессии после таких игр. В целом эти люди не несут большей угрозы окружающим, чем другие. Но речь о взрослых. По детям достоверных данных пока нет.

Социальные сети — зло

Печальными оказались и результаты другого исследования, опубликованного в прошлом году и проведенного учеными из Университета Южной Калифорнии под руководством Адама Левенталя. В течение двух лет ученые наблюдали за 2587 подростками (средний возраст — 15,5 года). Выяснилось, что среди тех, кто пользовался интернетом редко, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) наблюдался всего в пяти процентах случаев, те же, кто часто заходил в Сеть (от 12 до 14 раз в день), страдали симптомами СДВГ в 11−16 процентах случаев. Но более всего синдром дефицита внимания характерен для пользователей, кто из всех интернет-активностей предпочитает социальные сети.

Стоит помнить, что СДВГ серьезная вещь: он отвечает за нарушение синтеза «гормонов счастья» — нейромедиаторов серотонина и дофамина. Кроме того, дети, для которых характерен этот синдром, испытывают трудности с концентрацией внимания и отличаются импульсивностью.

Тем не менее авторы статьи отмечают, что связь между наличием СДВГ и интернет-зависимостью хоть и есть, но довольно слабая. Чтобы подтвердить ее окончательно, нужно больше исследований. Между тем другая группа ученых — из Пенсильванского университета под руководством Мелиссы Хант — в ноябре прошлого года опубликовала статью, где показала, что сокращение времени в соцсетях до 30 минут в день избавляет от чувства одиночества и уменьшает симптомы депрессии. А еще помогает снизить тревожность.

Правда, выборка была небольшой — всего 143 человека. Так, одна группа участников в течение трех недель ограничивала времяпровождение в соцсетях, а другая пользовалась ими в обычном режиме. Самочувствие улучшилось у первой группы. В исследовании приняли участие, впрочем, не подростки, а студенты, но есть основание полагать, что аналогичная статистика может наблюдаться и у первых. Недаром педиатры не рекомендуют детям в возрасте от 11 до 13 лет пользоваться гаджетом или компьютером больше двух часов в день.