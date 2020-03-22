Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)

Беларусь осталась единственной страной в Европе, где на стадионах играют в футбол. Везде национальные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. В эти дни прошли игры 1-го тура белорусского чемпионата. Игра в Слуцке удивила болельщиков пятью пенальти.
Матч состоялся на городском стадионе Слуцка в воскресенье, 22 марта.
- Счёт в игре (на 30-й минуте) открыли гости — с пенальти.
- «Слуцк» ответил на 44-й минуте — тоже с пенальти.
- После перерыва на 59 минуте игры снова «пеналь», но его «Слуцк» не реализовал — удар пришёлся мимо ворот.
- На 73-й минуте матча хозяева поля вырвались вперёд — 2:1. Этому тоже способствовало назначенное пенальти. Вратарь, правда его парировал, но не удержал ворота на добивании.
- И уже на 80-й минуте — Сердюк — автор предыдущего гола снова пробивал 11-метровый. 3:1.
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