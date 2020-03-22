Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)

Отдел новостей
-
0
Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)
Фото: Алексей Скрынников

Беларусь осталась единственной страной в Европе, где на стадионах играют в футбол. Везде национальные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. В эти дни прошли игры 1-го тура белорусского чемпионата. Игра в Слуцке удивила болельщиков пятью пенальти.

Матч состоялся на городском стадионе Слуцка в воскресенье, 22 марта.

  • Счёт в игре (на 30-й минуте) открыли гости — с пенальти.
  • «Слуцк» ответил на 44-й минуте — тоже с пенальти.
  • После перерыва на 59 минуте игры снова «пеналь», но его «Слуцк» не реализовал — удар пришёлся мимо ворот.
  • На 73-й минуте матча хозяева поля вырвались вперёд — 2:1. Этому тоже способствовало назначенное пенальти. Вратарь, правда его парировал, но не удержал ворота на добивании.
  • И уже на 80-й минуте — Сердюк — автор предыдущего гола снова пробивал 11-метровый. 3:1.
Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)
Фотографии: Алексей Скрынников
Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)
Трибуны болельщиков были заполнены едва ли на четверть. Ночью в Слуцке выпал снег, днём было холодно
Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)

В тему: «Эта новость о начале развала предприятия». Как случчане отреагировали на потерю главного спонсора СФК «Слуцк»

Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)

Реклама

Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)

В тему: СФК «Слуцк» лишился спонсорской помощи сахарного комбината. Она обеспечивала 80% бюджета клуба

Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)

Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)

Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)

Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)

Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)

Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)

Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)

Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)

Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)
Обычно в конце матча футболисты жмут руки болельщикам и обнимаются с ними, но в этот раз всё обошлось благодарностью на дистанции. Всё из-за мер против пандемии
Матч из 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1 (+фото)
Инфографика: TUT. BY
Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.