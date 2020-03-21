Пять причин прекратить оправдывать вербальное насилие. Почему плохое поведение заразно?

Не перекрестке 72-й улицы и Первой Авеню стоит мальчик лет восьми и на него орет мужчина, скорее всего, его отец. Мужчина возвышается над ним, словно башня, и от него в этот солнечный день на мальчика падает тень. Коленки мальчика в кровавых ссадинах, по щекам размазаны слезы, а на тротуаре валяется разбитый айфон. Мужчина кричит так громко, что слышно и на другой стороне улицы: «Да что же ты такой тупой! Я сто раз говорил тебе не носиться и не паясничать, если у тебя в руках мой телефон. Это не игрушка! Черт подери, ты никогда меня не слушаешь. Ты всегда делаешь то, что хочешь, а не то, что тебе говорят. Идиот придурочный!»

Мальчик не отвечает, но его плечи дрожат. Из дверей банка позади них выходит женщина, видит разбитый телефон и включается в диалог: «Весь день коту под хвост, Мэтт. Ну спасибочки». Она подбирает то, что осталось от айфона, и обращается к мужчине: «Сервисный магазин за углом. Давай узнаем, может, можно что-то сделать». Мужчина обнимает её, они продолжают свой путь, а мальчик семенит за ними.

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Необходимые дисциплинарные меры? Злость, которую можно понять? Нет. Это вербальное насилие.

Я подозреваю, что кто-то, может, и не согласиться со мной, потому что айфон — вещь дорогая и, возможно, необходимая в работе для отца. Но давайте задумаемся. Дело не в айфоне, а в том, что отец сказал. Это насилие — превращать критику в поток личностных оскорблений, как сделал он, особенно когда перед тобой маленький ребенок. Да, это нормально говорить с детьми об ответственности, но никак не называть их «идиотом» или другими обидными словами.

И это не нормально переживать за свой телефон, когда колени ребенка в крови.

Как общество относится к вербальному насилию

Правда в том, что многие люди все еще верят в поговорку «слова по лбу не бьют», несмотря на то, что говорят об этом научные исследования. Позиция «это же просто слова» больше похожа на оправдание вербального насилия, но люди, её занимающие, в первую очередь привыкли рассматривать подобное поведение в качестве нормы (что совсем не так).

Учитывая, что исследования показывают, что нецивилизованность растет во всех областях жизни — на рабочем месте, в школе и колледжах, в политике, — многим людям становится сложно понять, где проходит грань между эмоциональной речью и вербальным насилием.

Если говорить кратко — это намерение. Цель вербального насилия — оскорблять и манипулировать, причинять боль и запугивать, стыдить и унижать. Мы сами становимся частью проблемы, когда слышим, как один человек унижает другого, и считаем такое поведение нормальным.

Пять причин перестать оправдывать вербальное насилие

1. Наука непреклонна.

Вербальное насилие повреждает развивающийся мозг ребенка, в прямом смысле вызывая изменения его структуры. Дети усваивают услышанные слова в форме самокритики: у них нет психологической зрелости или развитых защитных механизмов, чтобы понять, что сказанное о них — необязательно правда. Излишне говорить, что если эти слова говорит родитель или другой человек, обладающий властью, то влияние таких слов огромно. И у детей, и у взрослых одни и те же нейронные пути несут сигналы о физической и эмоциональной боли.

2. Нормализация боли (и насилия).

Люди считают нормой поведение насилия по множеству причин. Дети, чьи эмоциональные потребности не были удовлетворены в детстве, и те, кто сам был жертвой вербального насилия в своей семье, часто вырастают во взрослых, которые не разобрались со своим прошлым и считают такое общение нормой. К сожалению для них самих, они «глухи», даже несмотря на то, что ранены и их раны болят, они не видят в вербальном насилии «ничего такого». Иногда это происходит потому, что они все еще хотят получить любовь и принятие от родителя-насильника, поэтому отрицают и извиняют то, что им говорят, активно минимизируя силу ранящих слов.

Как отметила Алиса, 46 лет: «Знаете, я просто этого не понимала. Я приняла это как факт — вот такая моя мать и ничего с этим не поделать. Пока она вдруг не стала обращаться так с моей 10-летней дочерью, и тогда я прозрела: нет, это не нормально».

Увы, та же «глухота» присутствует и в отношениях с другими людьми, которые используют вербальное насилие как часть повседневной коммуникации. Как рассказала Сьюзан, 50 лет: «Мой первый муж издевался надо мной, как только я с ним не соглашалась, или говорил просто заткнуться. Он принижал мой интеллект и обесценивал все, что я говорила. Когда я возражала, говорил, что я слишком нервная — ровно то, что говорила мне моя мать. Меня спас мой терапевт, раскрыв мне глаза на то, что любовь не включает в себя издевательства и унижения. Это было откровение».

Поскольку сам насильник легко находит оправдания своему поведению, называя его «дисциплиной» или «необходимым воспитанием», если речь идет о ребенке и говоря, что это просто «шутка», которую ты не понимаешь, если речь идет о взрослом — то людям становится сложно и непонятно, какое же поведение называть насилием. Перекладывать вину на жертву, говоря что-то вроде «ой, какие мы нежные» и «вечно ты на все обижаешься» — это вполне типичное поведение, и это снова и снова заставляет жертву сомневаться, где же эта граница насилия. Как понять правду? Очень просто.

Просто знайте, что если кто-то называет свое поведение «абсолютная честность, не знающая преград», то это вполне может быть оправданием для унижения другого. Честность не калечит. Не верьте подобным ухищрениям.

3. Насилие не всегда нуждается в словах.

Это так. Наказывать кого-то молчанием — отказываясь отвечать на вопросы, или замолчать на пике важной дискуссии — ничто иное как демонстрация власти, такое же, как и закатывание глаз и насмешки. Надо просто признать, что это тактика манипулятора, чтобы заставить человека чувствовать себя ничтожным.

4. Оправдание насилия — это обесценивание болезненного опыта людей.

Поскольку многие люди считают, что вред причиняет только физическое насилие, то они могут принижать влияние эмоционального и вербального насилия. Иногда они искренне полагают, что подобные комментарии могут помочь: «ну, по крайней мере, он/она тебя не ударил (а)» или «ну, не могло быть все так плохо, вот ты же вырос (ла) нормальным человеком». С такими комментариями — не важно каково намерение их говорящего — очень трудно справляться, если вы были жертвой вербального насилия.

И, пожалуйста, если вы сами в это искренне верите, не говорите человеку «все, что тебя не убивает, делает тебя сильнее». Люди, бывшие жертвами вербального насилия, особенно в детстве, страдают от множества различных и непростых последствий пережитого, в том числе от низкой самооценки, проблем с доверием другим, неспособности справляться с эмоциями и так далее. Выздоровление от всего этого может занять очень много времени.

5. Оправдание вербального насилия позволяет извинять свое собственное поведение.

Не все из нас умышленно манипулируют или причиняют вред, но время от времени каждому из нас, бывает, нравится говорить что-то нехорошее, жестокое, причиняющее боль. Люди по своей природе далеко не совершенны. Исследования показывают, что насилие заразительно — нахождение рядом с теми, кто жесток, может сделать жестокими и нас самих — и поэтому так важно, чтобы мы честно и внимательно следили за своей речью, когда у нас стресс или мы злы, как ради нашего собственного благополучия, так и ради наших близких и окружающих. Вместо того чтобы оправдывать свое поведение, лучше за него извиниться.

Вербальное насилие — никогда не норма. Все очень просто: НИКОГДА.