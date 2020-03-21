За что горожане благодарны работникам Слуцкого ЖКХ

Олеся Белая
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В Беларуси 22 марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. «Кур'ер» спросил у случчан, за что они готовы сказать спасибо коммунальщикам и что хотят им пожелать.

Наталья, хозяйка мини-кафе «Чудный домик»

За что горожане благодарны работникам Слуцкого ЖКХ
Наталья. Фотографии: Олеся Белая
Хотелось бы сказать спасибо за то, что у нас очень чисто. Мы работаем в парке. На всех праздниках коммунальщики очень ответственно следят за порядком. Мы бывали в разных городах и странах — у нас действительно сравнительно чистый город. Конечно, нюансов много: и ямы на дорогах, и много чего другого… Но чистота в городе — это факт.

А пожелать? У нас в парке работают дворниками в основном пенсионеры. Здоровья им побольше! И вообще всем в городе тоже здоровья, счастья, всего хорошего!

Валентина Уласовец

За что горожане благодарны работникам Слуцкого ЖКХ
Валентина
Особое спасибо ЖКХ за то, что они сделали ремонт в нашем доме на Розы Люксембург, просто как показательный. Много, конечно, нюансов. Но спасибо коммунальщикам за то, что город стал чистым по сравнению с тем, каким был. Когда я приехала в Слуцк в 1974 году, город утопал в грязи, были канавы, полные грязи, и много пьяных. А сегодня и чисто, и пьяных нет. Я в Дом культуры хожу на репетиции и в сквере рядом всегда отдыхаю, любуюсь уточками.

Владимир Никифорович

За что горожане благодарны работникам Слуцкого ЖКХ
Владимир Никифорович
Хотел бы пожелать всего хорошего. Чтобы вот такая зима была, как сейчас, чтобы меньше снега убирать им. Они молодцы. Очень хорошо работают. У нас чистый город, приятно смотреть.

Я живу в микрорайоне за «Строителями», там женщины добросовестно убирают. Нигде ни спички даже, ни окурка. А многие не понимают, бросают мусор.
В нашем районе дороги… ну, есть недостатки небольшие. Но всё устраняется, это жизнь.

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Галина Бортошик

За что горожане благодарны работникам Слуцкого ЖКХ
Галина
Работникам ЖКХ я бы пожелала терпения, потому что здесь постоянно сорят жители. Мне просто жалко работников ЖКХ, когда смотришь в окно, как они убирают эти бумажки все, а назавтра там опять грязь.

Хочется пожелать, чтобы им больше платили за их работу. Ну и успехов, всего хорошего. Хотела бы их поблагодарить, что они убирают все дорожки, по которым мы ходим с детьми и собачками.

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