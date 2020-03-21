За что горожане благодарны работникам Слуцкого ЖКХ

В Беларуси 22 марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. «Кур'ер» спросил у случчан, за что они готовы сказать спасибо коммунальщикам и что хотят им пожелать.

Наталья, хозяйка мини-кафе «Чудный домик»

Хотелось бы сказать спасибо за то, что у нас очень чисто. Мы работаем в парке. На всех праздниках коммунальщики очень ответственно следят за порядком. Мы бывали в разных городах и странах — у нас действительно сравнительно чистый город. Конечно, нюансов много: и ямы на дорогах, и много чего другого… Но чистота в городе — это факт.

А пожелать? У нас в парке работают дворниками в основном пенсионеры. Здоровья им побольше! И вообще всем в городе тоже здоровья, счастья, всего хорошего!

Валентина Уласовец

Владимир Никифорович

Особое спасибо ЖКХ за то, что они сделали ремонт в нашем доме на Розы Люксембург, просто как показательный. Много, конечно, нюансов. Но спасибо коммунальщикам за то, что город стал чистым по сравнению с тем, каким был. Когда я приехала в Слуцк в 1974 году, город утопал в грязи, были канавы, полные грязи, и много пьяных. А сегодня и чисто, и пьяных нет. Я в Дом культуры хожу на репетиции и в сквере рядом всегда отдыхаю, любуюсь уточками.Хотел бы пожелать всего хорошего. Чтобы вот такая зима была, как сейчас, чтобы меньше снега убирать им. Они молодцы. Очень хорошо работают. У нас чистый город, приятно смотреть.

Я живу в микрорайоне за «Строителями», там женщины добросовестно убирают. Нигде ни спички даже, ни окурка. А многие не понимают, бросают мусор.

В нашем районе дороги… ну, есть недостатки небольшие. Но всё устраняется, это жизнь.

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Галина Бортошик

Работникам ЖКХ я бы пожелала терпения, потому что здесь постоянно сорят жители. Мне просто жалко работников ЖКХ, когда смотришь в окно, как они убирают эти бумажки все, а назавтра там опять грязь.

Хочется пожелать, чтобы им больше платили за их работу. Ну и успехов, всего хорошего. Хотела бы их поблагодарить, что они убирают все дорожки, по которым мы ходим с детьми и собачками.