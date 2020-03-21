Автор знаменитого хита «Как понять, что вы [Роскомнадзор]нулись» психолог Наталья Белоусова выходит из отпуска и немедленно получает от редакции задание — разъяснить читателю, почему его окружают люди, которые ему не нравятся, и что с этими людьми делать.

Надменный всезнайка

Максим сидит за прилавком магазина хозтоваров и пыхтит, закатив глаза: покупатель только что попросил у него удлинитель для компьютера. «Нет — такого — удлинителя, — цедит он: — Что значит удлинитель? Для шнура питания? Для витой пары? Для USB-клавиатуры, которую вам на рынке продали с проводом пять сантиметров, китайскую? Вы можете объяснить, что — вам — нужно?» Часть покупателей (преимущественно девушки) блеет, сложив лапки перед авторитетом, часть сатанеет и начинает на это светило повышать голос: мол, если бы я разбирался в витых парах, я бы вместо вас тут в подвале сидел, а так я деньги принес и прошу за них консультацию профессионала и нормальное отношение. И так у Максима не только на работе, так у него везде.

Что не так с надменным всезнайкой? Часто он действительно умнее и понимает в предмете больше остальных. Но склонность к психопатии обесценивает в его глазах простое общение с несовершенными, то есть почти со всеми, людьми. Его ценности легко измеряются в цифрах: пунктов IQ, нулей в сумме на карточке, количестве публикаций в рецензируемых журналах. Слабая эмпатия обрекает его на одиночество, одиночество провоцирует раздражительность в адрес окружающих, и так по кругу. Всезнайка зол не со зла.

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Как противостоять надменному всезнайке в общении? Не выражая эмоций, усомнитесь в его компетентности, приведя сильные логические аргументы. К примеру, самый сведущий продавец — плохой продавец, раз он не способен организовать собственно продажу. Осадив таким образом Максима, вы поставите его рядом с собой: несовершенный покупатель и несовершенный продавец.

Тиран и контролер

Галина Карповна известна тем, что не даст жизни никому: ее сорокалетний сын до сих пор делает стойку на окрик «одень шапку!», ее муж живет от рыбалки до рыбалки, где он наконец может надраться до синих помидоров и о существовании зудящей под ухом Галины Карповны счастливо забыть. Невестка ведет с ней позиционную войну за независимость, в которой солдатиками служат агукающие в манеже внуки, а подруги недолюбливают Карповну за безапелляционность суждений и за спиной дают ей обидные клички. Если вы встретите эту женщину в троллейбусе, вам захочется выпрыгнуть раньше своей остановки и бежать от ее взгляда до границы области.

Но ригидная Галина Карповна не всегда была такой. Когда-то она была отличницей с белыми бантами и красным дипломом, она чувствовала, что может изменить мир к лучшему и что мир надеется на нее. Но время шло, а мир не менялся — сизифов труд Гали наталкивался на равнодушие, кумовство, человеческую лень и глупость. Очарование юности прошло, серьезных покоренных вершин в списке достижений не значилось, Галина озлобилась, но веры в себя не потеряла, и тогда она поняла, что эффективно правду можно доносить единственным способом — стучась в черепа нерадивых людишек непосредственно кулаком. Она ведь знает лучше, она обязана их спасти, а еще расставить тарелки по диаметру, не беда что квартира чужая.

Как противостоять тирану? Назначить его своим визирем. Пускай исписывает сотни страниц рецептами диет и присылает десятки сообщений о том, как именно нужно относиться к политическим событиям в стране — спам-фильтры еще никто не отменял. Отдайте тирану-ботанику коллекцию своих приунывших фикусов и пожалуйтесь на неумение разобраться, кто на районе лучший кандидат в депутаты. В ваших силах минимизировать ущерб от тирана, направив его энергию в мирное русло.

Клуша волнуется раз

Алина ослепительно улыбается на свадебной фотографии — это миг ее триумфа, а дальше жизнь незаметно покатилась вниз. Основное занятие в жизни Алины — переживать. Она искренне волнуется за мужа, который задерживается уже на двенадцать минут. Ей нужно не больше тридцати секунд, чтобы определиться, что именно в дочери сегодня вызывает у нее тревогу (бледная → устала → больна; оживленно говорит → попробовала наркотики; отвечает односложно → изнасиловали в подъезде). В свободное от аханья за домашних время Алина переживает за жертв наводнения в Камбодже, рыдает над мемориальной страницей Криса Корнелла и достает подруг тем, что им уже под тридцать, а семьи все нет, а часики тикают! Алина добрая, образованная и компанейская, но всем, кто проводит вечер в ее гостиной, хочется взять ее за руку, отвести на балкон и закрыть там навсегда.

Алина не понимает, почему ее неравнодушие принимают в штыки. Чем больше она давит своей заботой, тем настойчивее отгораживаются близкие и тем сильнее она страдает. Невроз Алины связан с глубинной неуверенностью в себе, которая приводит к отсутствию жизненного плана и проецированием всех своих желаний на других.

Как противостоять клуше? Нужно взять ее за руку и отвести не на балкон, а на языковые курсы, устроить волонтером в собачий приют, заставить заняться армрестлингом или любым другим хобби, которое она забросила ради других. Чем меньше времени она проводит в тревожащих рефлексиях и чем больше познает себя через разного рода деятельность, тем скорее ее отпустит.

Позер необыкновенный

Я редко описываю в своих статьях реально существующих людей, но тут не удержусь — слишком характерный пример, к тому же он этого точно не прочтет. Скажем, Джеффри — сорокалетний финансист средней руки, ростом метр шестьдесят, он пишет стихи и каждые выходные вручную полирует свой феррари. Живет он с девушкой на двадцать лет младше, которую вывез из Айовы. Ничего плохого (кроме стихов) Джеффри вроде бы не делает, но почему-то с ним никто не хочет общаться. На деловом обеде он умудряется делать комплименты собственному выбору костюма и порывается подписать новым знакомым изданный за свой счет сборник. Когда разговор заходит о женщинах, естественно, у него самая молодая и красивая. А уж настоящие мужчины-то знают, какой должна быть машина! (Говорит Джеффри владельцу приуса, миллионеру с принципиально экологическим мышлением.) Когда Джеффри приходит на вечеринку, оказывается, что он строит такую же прекрасную террасу, как у хозяев — конечно, раза в два побольше. Неудивительно, что на вечеринки его зовут только новые знакомые.

Джеффри почти не привирает, он действительно достойный член общества: много работает, честно зарабатывает и платит налоги, балует свою девушку, старается не останавливаться в развитии и взять от жизни все. Комичным и странным его делает трогательная, как по мне, привычка жить по принципу «сам себя не похвалишь — сидишь как оплеванный». То, что многие принимают за нахальство и нарциссизм, — лишь отражение неврозов несладкой юности: вечно отсутствующий отец, истеричная мать, конкуренция с более высокими и популярными парнями за внимание школьниц. Упорные попытки маленького человека бежать впереди паровоза, зная, что придется переставлять ноги вдвое чаще, чем это делают другие — за это качество Джеффри можно простить глупое бахвальство, если вы дадите ему второй шанс.

Как противостоять позеру? Расхвалите его первым, минимум по поддержанию его самооценки будет выполнен, и вы сможете перейти к насущным вещам.

Проповедник пессимизма

Андрей убежден, что он реалист: очевидно же, что вокруг беспросветное дерьмо, тупость и хтонь. Мужики — не мужики, а бабы вообще демоны. Не повезло с климатом, властью и народом. В чартах бездарный вторяк непонятного пола, в моде уродливые вещи, прически и убеждения. Андрей репостит только негатив и комментирует его с редким пылом. Зимой парню не нужен тепловентилятор, потому что диван под ним нагревается до критических температур от каждой резонансной новости. Беседа с Андреем о чем-то более глубоком, чем «передайте за проезд», по ощущениям напоминает ситуацию, когда вы решили полить газон на даче и сразу поняли, что собака нагадила в разбрызгиватель.

Почему Андрей такой? То, что выглядит как сварливость многоопытного человека, на самом деле — отчаяние инфантила, который слишком слаб и боязлив, чтобы принять мир со всеми его недостатками и жить в нем. Проповедники пессимизма любят критиковать, призывать к реформам, но сами не могут сделать даже малейшего шага к улучшению, потому что для этого нужно взять на себя реальную ответственность за последствия, а к этому они совершенно не привыкли. Андрей поднимает самооценку, гипнотизируя себя сардоническими комментариями, которые превращают его в Д’Артаньяна на фоне всемирной навозной кучи, и он никогда не узнает, что для повышения уверенности в себе действовать самому намного полезнее, чем судить действия других.

Как противостоять проповеднику пессимизма? Просто уходите и пускай он с единомышленниками объединяется в группы, чтобы писать коллективные письма Мартину Алексеевичу. Нормальные люди без таких знакомых будут только здоровее.