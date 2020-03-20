Италия вышла на первое место по числу жертв коронавируса, опередив Китай

По данным на полночь 20 марта, в мире насчитывается более 240 тысяч случаев заражения коронавирусом, число жертв превысило 9,8 тысячи человек. Китай, откуда пришёл COVID-19, почти «выздоровел», но в Европе «болезнь» протекает всё тяжелее.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).

В Италии за последние сутки зафиксировано 427 новых смертельных случаев COVID-19. Общее количество смертей в стране составило 3405 человек — это больше, чем в Китае, откуда началось распространение коронавируса и где умерли 3245 человек. Таким образом, Италия стала первой в мире страной по количеству жертв коронавирусной инфекции. Всего с начала вспышки в Италии зафиксировано 41 035 случаев заражения, выздоровели 4440 человек.

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Тяжёлая ситуация сложилась и в Испании (17 963 заражённых, 830 жертв, 1107 выздоровевших), и в Германии (15 320 заражённых, 44 жертвы, 113 выздоровевших). Чуть лучше ситуация во Франции — 10 871 заражённый, 243 жертвы, 12 выздоровевших.

В Великобритании, которая была противницей жёстких карантинных мер, с 20 марта закрывают школы и несколько станций лондонской подземки. На данный момент в Англии зарегистрировано 2689 случаев заражения коронавирусом и 137 жертв, 65 пациентов поправились.

Растёт количество заражённых и жертв у наших соседей. В Украине подтверждён 21 случай коронавируса, три человека скончались. В Литве — 41 заражённый, жертв нет, один человек поправился, правительство страны ввели новые ограничения — запрет собираться на открытом воздухе больше чем по пять человек, а на детской площадке отныне могут играть только дети одной семьи. В Латвии подтверждено 86 случаев коронавируса, один человек выздоровел, жертв нет. В Польше — 305 заражённых, пять человек умерли, один — выздоровел. В России 199 человек заразились коронавирусом, одна из заражённых умерла (но причиной был не COVID-19), девять человек выздоровели.

В Беларуси, как сообщает Минздрав, по состоянию на 9.00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов. На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. «Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, то есть по сути являются больными 12 пациентов. Всего, начиная с конца января, более 19 тысяч человек обследованы на инфекцию COVID-19.

19 марта Александр Лукашенко провёл совещание по поводу ситуации с COVID-19. Президент назвал ситуацию с коронавирусом «психозом», поручил наладить в стране производство респираторов и разрешил родителям не водить детей в школу.