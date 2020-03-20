Что нужно кроме ружья и охотничьей путёвки, чтобы законно охотиться на гусей и селезней

14 марта стартовал сезон охоты на гусей и селезней уток. Правила добычи указанных видов охотничьих животных в весенний сезон охоты жёстко регламентированы. Как показывает практика, не все охотники знают, что, кроме ружья и охотничьей путёвки, нужно обязательно иметь при себе и другие предметы охотничьего снаряжения — чучела либо подсадных птиц, манки и маскировку.

Отсутствие этого снаряжения при осуществлении охоты расценивается как запрещённый способ добычи дичи. Об этом «Кур'еру» рассказали в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Сроки, способы и орудия охоты, которые определены для добычи каждого вида охотничьих животных, детально прописаны в приложении 2 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты. Они носят не рекомендательный, а обязательный характер и имеют логичные объяснения.

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Важно:

Охота в весеннем сезоне охоты на пернатых со второй субботы марта по второе воскресенье мая разрешена в светлое время суток, кроме периода с 12 до 18 часов.

Для подманивания дичи охотник должен воспользоваться либо подсадными птицами (гусь или утка), либо их чучелами (профилями) и манком. Подманивание необходимо, чтобы иметь возможность отличить разрешённую к добыче дичь от запретной.

Охота должна производиться только из засады и при условии маскировки. Это может быть скрадок или маскировочный костюм. Не иметь ни того, ни другого — нарушение.