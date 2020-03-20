Хорошая привычка. Хожу в магазин с авоськой, как у бабушки, и забочусь об экологии

Моя хорошая привычка — это использование эко-сумки и фруктовок вместо пластиковых пакетов, которые засоряют мир, где мы живём. На самом деле уже больше года каждый раз, когда я иду в магазин, беру мешочки.

Почему отказалась от пластика

Я всю жизнь недооценивала, какой вред приносят изделия из пластика окружающей среде. Когда начала интересоваться этой темой и узнала статистику по переработке пластика и уровню загрязнения, то отказалась от полиэтиленовых пакетов.

Только представьте: по статистике ООН, каждую минуту в мире используется 10 миллионов полиэтиленовых пакетов, а используем мы их не больше 12 минут. Фактически в мире перерабатывается менее 3% пакетов, разлагается выброшенный пластик более 1000 лет.

Альтернативой пакетов являются шопперы, эко-сумки, авоськи, фруктовки, льняные мешочки. Их необязательно покупать, можно сшить мешочки для фруктов и овощей из старых простыней, наволочек, одежды. Эко-сумка является намного прочнее обычного пакета и прослужит вам не один год.

Первые изменения в моей жизни

Я стала более осознанно подходить к шопингу. Перед каждым походом в магазин составляю список продуктов, чтобы узнать, сколько мешочков мне надо взять. Я сократила в разы количество мусора в моём доме, а также перестала покупать ненужные продукты. Теперь я понимаю, что нашу планету надо беречь.

Лиана Гуреева, @lola.wasikovska