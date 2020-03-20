Инспектор из Слуцка возглавил Узденскую ГАИ

Приказом начальника УВД Миноблисполкома от 20 марта майор Вадим Кисель назначен начальником отделения ГАИ Узденского РОВД.

К новым должностным обязанностям он приступит в понедельник, 23 марта. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД.

Вадим Кисель в 2008 году окончил УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

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Службу в органах внутренних дел он начал ещё в 1999 году.

До 2003 года проходил службу в Столбцовском РОВД, до 2007 — в Несвижском, а затем — в Клецком.

На службу в Слуцкий РОВД Вадим Кисель пришёл в 2009 году на должность инспектора ДПС отдела ГАИ.