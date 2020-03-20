А её 6-летний сын снимает видео про изобретение вакцины и испытывает её на кошке

Случчанка Анна Панченко живёт с мужем и 6-летним сыном в Нидерландах. В стране объявлен карантин из-за коронавируса. Пока родители работают из дома‚ маленький Вова играет‚ снимая разные видео.



На четвёртый день карантина Вова снял кадры‚ где он рассказывает, что делать во время эпидемии и как разрабатывал вакцину. Анна помогла смонтировать ролик. В видео не попали кадры, когда мальчик обрабатывает новым дезраствором территорию вокруг дома, а также как заливает кошку противовирусным средством.

Анна рассказала «Кур'еру»: несмотря на то‚ что все на карантине‚ обстановка спокойная. Пока что на улице можно гулять‚ но людям надо сохранять дистанцию 2 метра друг от друга. Правительство сделало карту распространения вируса.

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По данным карты Яндекс‚ на 20 марта в Нидерландах заразились 2465 человек‚ выздоровели двое‚ умерло 77.

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