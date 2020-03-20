Вчера, 19 марта, «Кур'ер» написал, что в этом сезоне СФК «Слуцк» не получит спонсорской помощи сахарного комбината, в том числе на транспорт и на обучение 250 детей футболу. Что будет дальше с судьбой клуба — пока неизвестно. Но ситуация критическая.

Анонс этой новости на vk.com/kurjer был одним из самых дискуссионных, собрав более полусотни комментариев. Читайте обзор.

Это история не про футбол, а про атаку на предприятие

Максим Сильвестров: «Люди! Футбол, негры, мячики, спорт, успехи… Очень жаль, что многие так и не поняли, что эта новость о начале развала крепкого, успешного предприятия в нашем городе, наверное, последнего, ну или очередного <…>. Это атака на предприятие. Убрали директора, лучшее предприятие в ЕВРАЗЭС сразу стало убыточным, прекратилась спонсорская помощь и участие в городских проектах. И вы продолжаете верить, что с потерей команды вдвое удвоятся зарплаты у работяг? Смешно! Следующие шаги будут признание банкротом и ликвидация. Либо труд за мизерные зарплаты при новых лицах в руководстве, назначенных свыше».

Елена Мыслицкая: «Слуцк угасает… Сразу команду уберут, а потом начнётся оптимизация на заводе. Вспомните мои слова, когда перестанут подписывать контракты».

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Савелий Янов: «Власти давно добивались, чтобы негосударственное предприятие сделать государственным. Давно добивались, чтобы скинуть „Слуцк“ в первую лигу и деньги выделялись на нужные столичным чиновникам команды, типа на хоккей. Добились. Команда была как команда, нормально играла, но от болельщиков отдалились, вообще никакой работы с ними не делала и со СМИ тоже не работали. Поэтому, мне кажется, многим не сильно жалко».

Про «местных» футболистов и поиск спонсоров

Генрих Наваррский: «Хотите не хотите, а создали команду, взяли под своё крыло, так будьте добры и содержите. А не выбрасывать как ненужных щенков. Взяли и просто кинули команду. Чиновники, как вы всё это объясните детям, которые тренируются и грезят футболом? Надо команде обращаться к „Старцу“, пусть он разруливает ситуацию, пока не поздно».

Виталий Метельский: «Хотите футболистов — вкладывайте, ищите спонсоров, достигайте результатов. И будет им счастье, и не будут ни от кого зависеть. Но как-то слишком „кучеряво“ живётся футболистам. Негров взяли, что это? Дань моде или уже своих нет футболистов… И хватит прикрываться детьми. Сколько в команде местных футболистов? Половина легионеров. Спонсирует завод команду. Почему люди не могут узнать, сколько и куда уходят деньги из ИХ рабочих карманов».

Владислав Маглыш: «Какие местные футболисты? Когда команда в высшую лигу вышла, даже игроков на дубль не было, а ты тут про местных говоришь… Откуда им взяться без школы? Это социальный проект! Деньги у людей никто не забирает, они идут либо в клуб, либо государству».

Ягор Хаванскі: «Показательно, к сожалению, что за всё время „Слуцк“ не стал значимым явлением не только в белорусском футболе, но даже и в городе, о чём говорят злорадствующие комментарии. Хотелось, чтобы была возможность болельщикам финансово помочь команде, кто чем может. Но как это юридически провернуть».

Иван Викторов: «Стоит признать, что клуб уже который год играет ни шатко ни валко. Конечно, надо искать дополнительных инвесторов и заранее проводить переговоры с ключевыми спонсорами, а не доводить до решения не в пользу клуба. Спонсорство — это такая же продажа идеи со стороны клуба о его же поддержке. И эту идею надо каждый раз продавать и отчитываться о том, чтобы было улучшено за год».

Разогнать и забыть

Андрей Ос: «Сократить всяких типа тренеров, вратарей, массажистов, специалистов по охране, по коммерческой деятельности и т. д. Оставьте директора, завхоза и врача. Вот и вся проблема. А то у тренера ещё три тренера…»

Arthur Abushenko: «Такой футбол нам не нужен! Поделом. Разогнать и забыть!»

Алексей Мазур: «Справедливо и не надо на жалость давить детьми. Это нерациональное транжирство».

Дарья Гаврилова: «А почему именно „Сахарный“ должен содержать команду? Пусть они свои деньги тратят на свои нужды, а не на бесполезную команду».

Деньги всё равно уйдут не на зарплаты рабочим

Марсель Бет: «Смешно! Комбинат спонсировал команду и наверняка имел льготы по налогам, как бы совмещал приятное с полезным. А теперь не будет команды, но и комбинат этих денег не увидит, а начнут по „указиловке“ вливать в какой-нибудь колхоз! Думаю, от этого работникам комбината станет веселее и радостнее на душе».

Савелий Янов: «Никаких льгот по налогам. Это вам не США. Но вы правы в том, что доить предприятие будут, а для чего — найдут».

Сергей Цыбулько: «Не хотите содержать свою команду, будете содержать чужую».

Максим Карака: «Большинство здесь пишущих не знает, что деньги, которые шли на содержание команды, всё равно уйдут на содержание белорусского спорта, а не работникам на зарплаты. Например, будут спонсировать хоккейное „Динамо“, которое тоже не радует результатами. А слуцкая футбольная команда и создавалась для того, чтобы деньги в неё вкладывались, а не уходили непонятно куда».