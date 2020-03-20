Очередь в магазин в Испании: люди с тележками стоят на улице. Фотофакт от случчанина

Пока мы сидим в Беларуси‚ наш внештатный автор колесит по всей Европе — от Хорватии и Германии до Испании.

В очереди в этот магазин случчанин простоял час. На покупки в самом магазине людям даётся только полчаса. При этом они держат между собой безопасную дистанцию, рассказывает наш автор, имя которого редакция по его просьбе не раскрывает.

В Испании одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом в Европе. Число заражённых коронавирусом возросло на 2800 человек. Погибших — 235.

Как правило жители страны с пониманием относятся к принимаемым мерам, так как они знают — чем меньше случаев заражения, тем меньше нагрузка на систему здравоохранения, а значит у медиков больше шансов спасти заболевших тяжёлыми формами COVID-19.

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«Великобритания сошла с ума», — написал житель Лондона Alan Smith, снявший очередь к одному из гипермаркетов. Она растянулась на сотни метров.