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Посмотрите, как случчанки «избивали» парней, потому что те на них «нападали». Видео

Виктория Капская
Виктория Капская
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Слуцкие кикбоксеры научили девушек пяти приёмам самообороны, чтобы они могли защитить себя при нападении. Теперь девушки знают, как правильно бить в пах и что делать, если тебя схватили за волосы.

Женский проект Lampa и газета «Кур'ер» организовали мастер-класс по самообороне. Его провёл слуцкий тренер по кикбоксингу Павел Гончаренко вместе с ребятами, которые у него занимаются: Андреем Капацевичем, Иваном Простаком и Евгением Щелкуном.

Партнёр встречи — тренажёрный зал «Бункер».

Занятие состоялось в четверг, 19 марта, в тренажёрном зале «Бункер».

Как прошла встреча

Разминка. Тренировка началась с разогрева — пятиминутных прыжков на скакалке. Некоторые девушки признались, что не прыгали на ней со школьных времён, поэтому упражнение оказалось нелёгким. После скакалки случчанки выполнили суставную гимнастику и растяжку.

Фотографии: Алиса Листапад

Приёмы. Перед тем, как начать, Павел Гончаренко предупредил девушек, что их стоит применять только в крайних случаях, и напомнил, что мы несём ответственность за последствия. Другими словами, лучше сделать всё возможное, чтобы избежать нападения — например, убежать.

Тренер и его ребята показали случчанкам, как бить в пах, как правильно наносить удары по ногам и животу и что делать, если нападающий схватил за волосы. Все приёмы отрабатывались в парах. По ходу парни исправляли ошибки девушек. Например, акцентировали внимание, что в живот нужно бить не «подушечкой» ноги, а пяткой.

«Всё прошло довольно неплохо. Все девочки — большие молодцы. Мы чуть побоксировали, чуть пошутили. Но надеюсь, что девчонкам не придётся применять эти знания в жизни», — сказал Павел Гончаренко, тренер по кикбоксингу.

Что сказали девушки. Отзывы

Полина Гур: «Пошла на встречу, потому что у каждой девушки должны быть хоть какие-то минимальные навыки самообороны. Встреча действительно оказалась полезной. Я не думала, что ребята так всерьёз отнесутся к делу. Даже разминка мне понравилась.

Было смешно наблюдать за собой со стороны в зеркало, ибо спорт и я — вещи несовместимые. Но парни молодцы, терпеливо всё объясняли по несколько раз. Им за это огромное спасибо. И да, в голове кое-что отложилось, но надеюсь, в жизни мне эти навыки применять не придётся.

Проекту Lampa — огромный респект. Это уже не первая встреча, на которую я пришла. А после каждой я что-то для себя подчёркиваю — как минимум интересное и как максимум полезное".

Наталья Гришина: «Хочу сказать огромное спасибо проекту Lampa за такие интересные идеи. Мастер-класс по самообороне - это было неожиданно весело и интересно. Полтора часа пролетели быстро. Подозреваю, что на настоящей тренировке нам бы пришлось туго. Но в этот раз самый сложный момент был — это пять минут на скакалке. Было нелегко, но драйвово.

Пришла на мастер-класс, потому что стараюсь разнообразить свою жизнь, да и люблю узнавать что-то новое. И мне просто нравится проект Lampa, и девчонки, которые его посещают, классные.

Спасибо за позитив, общение и ценные знания (дай Бог, чтобы они не пригодились). Паше и мальчишкам — большой респект. Не каждый спортсмен может ещё быть и педагогом, тренером".

Анастасия Землянская: «Впечатления — просто вау-у-у. Мастер-класс по самообороне дал выплеснуть негативные эмоции. Эти знания пригодятся в жизни для самообороны и поддержания физической формы. Пришла, потому что давно хотела сходить на уроки по самообороне, а также потому, что было желание разнообразить своё времяпрепровождение. Больше всего понравилось бить парней, то есть отрабатывать приёмы на практике — на живом человеке».

Слуцких девушек научат защищать себя. Мастер-класс по самообороне от кикбоксёра Павла Гончаренко

СПРАВКА. Тренажёрный зал «Бункер» находится на улице Социалистической, 14 (за зданием Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения).

«Бункер» предоставляет услуги персонального тренера, а также проводит групповые фитнес-тренировки для девушек.

Слуцких девушек научат защищать себя. Мастер-класс по самообороне от кикбоксёра Павла Гончаренко

Режим работы тренажёрного зала «Бункер»:

  • понедельник-пятница — с 10 до 22 часов,
  • в выходные и праздничные дни — с 10 до 18 часов.

Соцсети:

  • «Бункер» во «ВКонтакте» — здесь.
  • «Бункер» в Instagram — здесь.

Телефон для записи:

  • +375 44 484 37 34.
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