«Работала милиция». Что произошло вечером 19 марта на Ленинской в Слуцке

В редакцию «Кур'ера» написал читатель Сергей. Он поинтересовался, что произошло на улице Ленинской вечером 19 марта. На вопрос случчанина ответили в Слуцком РОВД.

О чём спросил Сергей

«Здравствуйте. Слышал, что в ночь с 19 на 20 марта на автостоянке возле домов № 6, 8 по ул. Ленинской неизвестным (и) были повреждены несколько автомобилей. Работала милиция. На стоянке разбросано разбитое стекло с авто. Хотелось бы узнать подробности и получить комментарий Слуцкого РОВД по данному происшествию», — обратился случчанин.

Что ответили в милиции

В Слуцком РОВД «Кур'еру» сообщили, что около 10 вечера 19 марта в милицию позвонил случчанин и рассказал, что какой-то мужчина, скорее всего пьяный, бьёт стёкла в машинах, припаркованных возле дома № 6 на улице Ленинской. На место выехали сотрудники милиции.

Реклама

К тому времени хулиган уже успел убежать, и очевидец описал его приметы. Преступника удалось оперативно задержать: милиционеры нашли его в нетрезвом виде на территории гимназии № 2.

В отношении 27-летнего жителя Слуцка возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК РБ («Хулиганство»). Повредить он успел три автомобиля: Mercedes Benz, Volkswagen Transporter и ВАЗ-2109.