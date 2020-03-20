На рынке появились саженцы плодовых деревьев, кустарников, цветов, луковицы гладиолусов. Не изменились цены на капусту белокочанную урожая прошлого года, картофель, фасоль, зелень, овощные салаты, морковь, свёклу, мандарины, помело, сухофрукты, киви, бананы. Снизились цены на помидоры, виноград, шампиньоны. Подорожала пекинка, тыквенные семечки.

Перечень цен на овощи, грибы, фрукты, орехи, посадочный материал, саженцы на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 20 марта.

Овощи

Капуста белокочанная урожая прошлого года — 0,5−0,6 рубля

Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля

Пекинка — 3,5 рубля

Огурцы — 3,5−6,5 рубля

Помидоры — 4−5,5 рубля

Картофель — 0,6−0,8 рубля

Морковь — 0,55−0,8 рубля

Свёкла — 0,55−1 рубль

Чёрная редька — 1,5 рубля

Редис (за пучок) — 3 рубля

Сладкий перец — 7−7,5 рубля

Лук репчатый —1−1,3 рубля

Чеснок (за головку) — 0,5 рубля

Имбирь — 14 рублей

Фасоль (за 200-граммовый стакан) — 1 рубль

Петрушка, укроп, зелёный лук за 100 граммов — 1 рубль

Квашеная капуста (за литровую банку) — 2,5−3 рубля

Морковь по-корейски — 5 рублей

Винегрет — 4 рубля

Овощные рулеты — 6 рублей

Солёные огурцы — 2 рубля

Солёные зелёные помидоры — 2 рубля

Солёные красные помидоры — 3 рубля

Грибы

Шампиньоны — 5,5 рубля

Сушеные грибы (за 100 граммов) — 8 рублей

Фрукты, орехи, семечки

Яблоки — 2,3−3 рубля

Груши — 3,5 рубля

Хурма — 7,5 рубля

Виноград — 5−8 рублей

Апельсины — 3−4 рубля

Мандарины — 3,2−4,5 рубля

Лимоны — 4−4,8 рубля

Грейпфрут — 3,8 рубля

Помело — 4 рубля

Киви — 4,5 рубля

Бананы — 3,5 рубля

Гранат — 3,5−5 рублей

Клюква (за 1 литр) — 7 рублей

Клубника — 15 рублей

Сухофрукты — 5 рублей

Грецкие орехи — 8−10 рублей

Тыквенные семечки (за 200-граммовый стакан) — 0,8−1 рубль

Посадочный материал

Лук-севок — 6−8,5 рубля

Картофель семенной — 1,8−2 рубля

Луковицы гладиолусов (за 1 штуку) — 0,5−1 рубль

Лук-семейка — 4 рубля

Саженцы плодовых деревьев, кустарников, цветов

Яблоня — 10 рублей

Груша — 12 рублей

Слива — 12 рублей

Вишня — 12 рублей

Персик — 15 рублей

Абрикос — 15 рублей

Смородина (куст) — 5 рублей

Крыжовник (куст) — 5 рублей

Голубика (куст) — 10−12 рублей

Подснежник Галантус — 1 рубль

Крокус — 1 рубль