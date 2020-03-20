«Государство нас подвело». Сотрудница «инфекционки» откровенно рассказала о работе с больными коронавирусом

«Радио Свобода» взяло интервью у Екатерины Гашковой, которая получила медицинское образование в пражском Карловом Университете, а сейчас числится сотрудником инфекционного отделения в местной больнице в городе Усти-над-Лабем. Девушка откровенно рассказала о своей работе во время эпидемии COVID-19 в Чехии и мире.

«Работы стало намного больше, приходится дежурить втроём, в разы выросло количество пациентов, — говорит Екатерина в беседе со „Свободой“. — Персонала не хватает. Все очень уставшие. В нашем госпитале лежат и больные коронавирусной инфекцией, и люди с подозрением, что они инфицированы. В отделении интенсивной терапии также лежат пациенты как с подтверждённым диагнозом, так и с подозрением на COVID-19. <…> У большей части заражённых умеренные симптомы, есть люди и вовсе без симптомов. С тяжёлыми симптомами — меньшинство».

«Администрация [медучреждения] делает всё, что в её силах, — продолжает медик. — Всё защитное снаряжение преимущественно идёт к нам — маски, респираторы. К сожалению, государство нас подвело, недооценило ситуацию, поэтому защитных и дезинфекционных материалов не хватает. Мы работаем в респираторах, комбинезонах, очках и перчатках».

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Екатерина признаётся, что особенно тревожно ей не столько на работе, а за её пределами, где «не все уважают друг друга» и не все надевают маски. Как врач, она делится мнением, что подхватить коронавирус рискует каждый — ребёнок, подросток, взрослый. Но, по опыту девушки, чаще всего это случается с мужчинами. При этом общеизвестно, что более тяжёлые симптомы и формы развития инфекции у старших людей, поэтому их нужно беречь в первую очередь.

На вопрос, близок ли ей как специалисту подход Александра Лукашенко, который считает, что коронавирус — это психоз и сверхсуровых мер здесь не требуется, медик отвечает: «Мы знаем, как это происходило в Китае, где довольно быстро спохватились и приняли все необходимые меры, и насколько всё вышло из-под контроля в Италии, где тянули с принятием мер и где сейчас не хватает мест не только в отделениях интенсивной терапии, но и в моргах; держат трупы в храмах, так как негде складывать мёртвых».

«Я считаю, что лучше перестраховаться, чем недооценить эту ситуацию, — добавляет Екатерина. — Это относительно новая инфекция. Никто не знает, как она себя поведёт. С декабря прошло не так много времени, чтобы мы могли полностью оценить все её риски».