Эхо недели. Падает курс рубля и финансирование «Слуцка» (и немного про пандемию)

Коронавирус — с этой темы на прошлой неделе начинались все выпуски новостей, и «Кур'ер» рассказывал читателям о происходившем и мерах, которые принимаются в нашей стране и Слуцке для предупреждения распространения инфекции. Среди заметных событий в жизни города — судьба СФК «Слуцк», научные достижения Слуцкого колледжа, ДТП со школьниками.

Что происходило в городе и на селе

Злосчастный коронавирус всех достал, и говорить о нём вроде уже и не хочется, но и отвлечься практически невозможно. Чтобы «съехать» с этой темы, мы спросили у случчан, а что с ними происходит, кроме постоянных разговоров о пандемии.

И они рассказали о хороших новостях: победах на конкурсах, садовых работах, семейных праздниках.

Кроме этого, в ПМК-226 в Слуцке назначили нового директора, а 22 марта на городском стадионе футбольный клуб «Слуцк» сыграет первый в сезоне матч с мозырской «Славией». В то же время будущее слуцкого футбола с потерей главного «сахарного» спонсора клуба просматривается не очень радужное. Прибавило гордости за случчан сообщение о том, что исследование Дениса Курило, учащегося Слуцкого государственного колледжа, о твороге признано лучшим на ІІІ Республиканском конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу. Слуцкий государственный колледж выступил лучше даже белорусских вузов.

С 19 марта по 12 апреля на трассах М4, Р43 и Р23 будут работать три датчика контроля скорости. ГАИ Минской области приняла такое решение после того, как провела анализ аварий, связанных с превышением скорости.

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О недвижимости и благоустройстве

На прошлой неделе мы подвели своеобразный итог цикла материалов о слуцких бараках и подготовили интерактивную карту. На неё нанесли места расположения этих строений, некоторые из которых имеют вековую историю, но в них продолжают жить люди.

Для тех, кого интересуют цены на жильё в Слуцке, составили обзор самой дорогой и самой дешёвой недвижимости. Например, самая бюджетная «однушка» выставлена за $ 15 975, а самая дорогая — за $ 25 805.

Кроме того, на инфографике «Кур'ера» можно увидеть, что планируется сделать в Слуцке в 2020 году, и есть вся информация о жилфонде и инфраструктуре города.

Жители Слуцка не равнодушны к изменению облика города. Их волнует, что вместо своеобразного здания бывшего ресторана «Вежа» в центре города строится безликая коробка и меняется ландшафт центра города.

Про людей

Учительница сельской школы Слуцкого района рассказала, как пыталась найти работу после того, как в 56 лет её «попросили» на пенсию. Она использовала все доступные способы — биржу труда, поиск через интернет — и поделилась своим опытом общения с работодателями. Обсуждения и неоднозначные отклики вызвала публикация, в которой случчанка рассуждает о поведении в общественных местах молодых мам с детьми. Одни считают, что им нужно помогать, а другие уверены, что любой человек, и мамы с детьми в том числе, должны рассчитывать только на себя. «Не видите, я же женщина с ребёнком!». Имеют ли право матери пользоваться своим положением?

Коронавирус

Пока весь мир «сходит с ума» от коронавируса, в Беларуси, по официальным сообщениям, всё под контролем, хотя отголоски «психоза» добрались и до Слуцка: цены на медицинские маски выросли в 10 раз. В связи с этим «Кур'ер» подготовил видео, как самим сделать маску за 5 минут.

Отсутствие масок будоражит не только Слуцк, но и заграницу. Жительница Чехии, которая, кстати, прошлым летом побывала в Слуцке, рассказала «Кур'еру», что происходит в её городе после объявления карантина и как жители решают проблему масок.

Бывшая случчанка, которая работает медсестрой в Филадельфии (США), рассказала, что система выявления заболевших в Америке крайне ненадёжна, потому что тестируют тех, кто критически болен. А больных с гриппом или ОРВИ не тестируют вовсе.

«Я к панике отношусь как к инстинкту самосохранения. Как и все, я запаслась едой, антисептиками и всем необходимым для семьи минимум на месяц. Сейчас человечество должно помочь медработникам — дать им время. Время, чтобы разработать и протестировать вакцины и медикаменты», — говорит девушка.

Дополнительные меры в Слуцке

Для пациентов с повышенной температурой в поликлиниках организован отдельный вход. Пожилых пациентов с хроническими заболеваниями будут обслуживать на дому.

В образовательных учреждениях города ввели ограничения на массовые мероприятия и не пускают родителей в здания. В Слуцкой ЦРБ заработала «горячая линия» по информированию о коронавирусе.

Для транзитных дальнобойщиков в Слуцке определили только одно место в Слуцке.

Одиноким пожилым гражданам и инвалидам в Слуцке будут доставлять еду на дом.

На прошлой неделе ходили разговоры, что коронавирус обнаружили у игрока ФК «Слуцк», правда, эту информацию в Минспорте опровергли.

Происшествия

В мастерской «Совхоза «Слуцк» сгорел трактор.

Два ученика одной из школ Слуцка пострадали в авариях.

Под Слуцком бревно с грузовика упало на другие машины.

В Слуцке на улице Борисовца тушили пожар в подвале.

Деньги



Падение курса рубля, закрытые границы, мировая рецессия… Люди предпринимают попытки поменять рубли на валюту, но не во всех банках Слуцка она есть.

Между тем белорусские банки изменили комиссии за проверку остатка денег на карте. Изменения по стоимости просмотра баланса приняли 10 банков. Единственным банком, по картам которого можно просмотреть баланс без комиссии в любых банкоматах, остаётся БСБ Банк.

Беларусбанк ввёл изменение по взносам по кредитам в отделениях. Теперь при оплате кредита нужно обязательно сообщать номер кредитного договора.

История

На прошлой неделе мы продолжили публиковать материалы, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сын бывшего узника концлагеря поделился воспоминаниями о своём отце, считавшимся пропавшим без вести. Он рассказал, что пришлось перенести узнику фашистских лагерей и как их убивали для развлечения.

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