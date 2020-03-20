Как пояснила «Кур'еру» Татьяна Дорошкевич‚ генеральный директор «Миноблкиновидеопроката»‚ рекомендовано массовые мероприятия не проводить‚ а они начинаются от 50 человек. Сеансы в кинотеатре не отменяются‚ просто ограничивается количество людей в зале.

«Такая рекомендация не проводить массовые мероприятия дана в целях безопасности зрителей. Их и нет больше, там никто не ломится. В связи с пандемией резко упала посещаемость. У нас сейчас по три человека на сеансе‚ по 5‚ по 10"‚ — сказала генеральный директор.

По словам Татьяны Дорошкевич‚ ограничение ввели на всякий случай. Так делают во всех кинотеатрах страны.

В администрации кинотеатра «Беларусь» отказались что-либо комментировать‚ сославшись на то‚ что вся информация есть на сайте. Однако на момент публикации никаких новостных сообщений или уведомлений не было.

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