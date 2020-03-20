В Минске возобновляет работу автовокзал «Восточный». Автобусы будут ездить и в Слуцк

Спустя почти четыре года простоя в пятницу, 20 марта, автовокзал «Восточный» возобновляет работу. Его открывают в помощь автовокзалу «Центральный», единственному на сегодняшний день в столице пассажирскому терминалу такого рода.

Прежде всего с «Восточного» будут отправляться междугородние и международные автобусы, следующие в могилёвском, гомельском и слуцком направлениях, пишет «Минск-Новости».

На начальном этапе на автовокзале «Восточный» задействуют перрон для посадки и высадки пассажиров, площадку для стоянки транспортных средств и первый этаж здания, где обустроены зал ожидания на 80 мест, камеры хранения, три кассы, пункт общественного питания, туалет. Уже с 20 марта билеты можно будет купить и на месте, и через интернет.

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