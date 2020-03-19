Под Слуцком бревно с грузовика упало на другие машины. Фотофакт

В Городище сегодня ехала машина, гружённая лесом. С неё упало бревно на две легковушки. Слава Богу, внутри никого не было. Сейчас вместе с ГАИ разбираются.

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