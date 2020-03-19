Транзитные дальнобойщики могут останавливаться только в одном месте в Слуцке

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Фото: Виктория Капская
Фото: Виктория Капская

С полуночи 19 марта иностранные дальнобойщики, которые едут через Беларусь транзитом, должны останавливаться для отдыха, питания и заправки в определённых пунктах, которые обозначил Минтранс. В Слуцке это АЗС «Лукойл».

На этих заправках будет введён санитарно-эпидемиологический контроль, сообщили TUT. BY в пресс-службе транспортного ведомства.

Транзитные дальнобойщики могут останавливаться только в одном месте в Слуцке

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Такие меры были приняты по оперативному решению Межведомственной рабочей группы по предотвращению завоза и распространения коронавируса. За исполнением распоряжения будут следить сотрудники Транспортной инспекции Минтранса.

Транзитные дальнобойщики могут останавливаться только в одном месте в Слуцке

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