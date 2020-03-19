«Евровидение» отменили, а «Славянский базар» переносить и отменять не будут

«Славянский базар-2020» состоится, несмотря на пандемию коронавируса, заявил Глеб Лапицкий, директор фестиваля, на брифинге в среду, 18 марта.

«Дирекция фестиваля готовит проект, и ни у кого из наших партнёров не возникает никаких вопросов. Наш фестиваль пройдёт в штатном режиме — без переносов и тем более отмены. Надеемся, что «Славянский базар» состоится, как мы и планировали, с 13 по 21 июля.

Большинство культурно-массовых мероприятий в стране сейчас переносят на май-июнь. Не на осень, не на зиму, не на 2021 год. И это также даёт надежду на то, что наш проект состоится в запланированный срок", — отметил Глеб Лапицкий, передаёт TUT.BY.

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Организаторы «Евровидения» 18 марта сообщили, что из-за коронавируса решили отменить музыкальный конкурс, который в этом году должен был пройти в Роттердаме.