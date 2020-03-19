Возле дома на Чехова в Слуцке кто-то обрезал кусты, которые сажали жильцы

В редакцию «Кур'ера» обратилась жительница дома № 47 по улице Чехова в Слуцке Зоя Михайловна. Она рассказала, что возле её подъезда кто-то обрезал кусты, которые сажали жильцы. Сами жильцы «грешат» на ЖКХ, но коммунальщики говорят, что это не они.

Претензии к ЖКХ

Жители подъезда думают, что два куста сирени и куст жасмина «ополовинили» работники ЖКХ во время аварийной обрезки деревьев.

«Всю красоту, все ветки с завязью они взяли и срезали, — говорит Зоя Михайловна. — Это всё сажали жители нашего подъезда. Мы с мужем тоже принимали участие. Я звонила в ЖКХ, и мне сказали, что кусты они не спиливали. Здесь, мол, была аварийная обрезка деревьев».

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Там же, рядом с домом, растут деревья. На них обрезаны большие ветки. Хотя, по словам жительницы подъезда, они никому не мешали, потому что деревья невысокие. «Вот эту иву лично я вырастила из прутика, — показывает женщина на дерево, которому отпилили нижнюю толстую ветку. — Дети очень любили это дерево. Оно невысокое, и они на нём играли. Кому оно мешало?» Претензии Зои Михайловны и её соседей в том, что ЖКХ, по их словам, за 20 лет не посадило возле подъездов ни одного дерева или цветника, а только скашивали или обрезали то, что сажают жильцы.

Ответ ЖЭУ

В ЖЭУ-5 корреспонденту «Кур'ера» рассказали, что их работники не спиливали кусты. И это вряд ли был кто-то из работников ЖКХ. В то утро, когда жильцы обнаружили спиленные кусты, рабочая по комплексной уборке (дворник) не видела никого в форме ЖКХ. Работники ЖЭУ предположили, что кусты могли обрезать какие-то местные «благоустроители».