Дмитрий Клишевский: «Присвоил или украл? Отвечать придётся по закону»

Находясь на железнодорожном вокзале, ты торопишься, понимая, что нужно ещё узнать, на какой путь прибывает твой поезд и как к нему пройти. Вокруг тебя толпятся пассажиры, кругом двери, надписи, ты теряешь бдительность, прислушиваясь к информации, звучащей по громкоговорящей связи вокзала… Тогда-то и случается самое неприятное.

Так забываются кошельки на сиденьях в зале ожидания и перроне, пакеты, сумки, планшеты, телефоны, учебники и множество других вещей. Хорошо, если они найдены добропорядочным гражданином, который сообщит о найденных вещах сотрудникам милиции или работникам железнодорожного транспорта.

Но случается и так, что они тут же становятся объектом преступного посягательства. Нередко «бдительные» граждане присваивают найденное имущество.

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Дмитрий Клишевский, начальник линейного пункта милиции на станции Слуцк Минского ОВД на транспорте:

«Такие действия квалифицируются по ст. 205 (Кража) УК РБ, санкция которой предусматривает ответственность в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трёх лет, или лишения свободы на тот же срок.

Пример: гражданка А. по своей личной невнимательности, ведя беседу по средствам мобильной связи на одной из скамеек, расположенных на перроне станции Слуцк, оставила свою сумочку с документами и деньгами. После этого, продолжая вести разговор, села в пригородный поезд. Спустя некоторое время она обнаружила отсутствие своих вещей. Итог — личность лица, похитившего сумочку, а также и саму сумочку с имуществом установить не представилось возможным. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205.

Подводя итог обозначенной проблеме, хотелось бы обратиться к пассажирам с просьбой оставаться всегда бдительными по отношению к своим личным вещам, не оставлять их без присмотра и не передавать на хранение чужим лицам".