«Завтра в поле поеду на тракторе гречку сеять». Случчане поделились хорошими новостями

На фоне тревожных новостей, от которых все наверняка устали, мы спросили у читателей «Кур'ера», что хорошего с ними произошло в последние дни. Почитайте и зарядитесь позитивом.

Ксения Вечер-Ковалевская: «Собрали конкурсный урожай. За два дня взяли 11 дипломов, 7 лауреатов, 4 дипломанта в Минске и Люксембурге! Всё состоялось, только церемонию награждения в Люксембурге перенесли из-за вируса».

liliya_yankovec: «Вчера на остановке наблюдала, как мужик объясняет собаке, как нужно себя вести, думая, что собака его понимает. Пришла домой, рассказала коту. Целый вечер вдвоём смеялись».

Изабелла Нестеренко: «А я решила отметить Saint Patrick’s day».

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shilov.by: «Завтра в поле поеду на тракторе гречку сеять».

by_0091: «Хорошее? Гречка на полках ещё есть, а бумага мне не надо, выписываю газету «Кур'ер». Наталья Шарова: «Вроде ничего особенного, просто хорошие дни. Радовались солнышку, прятались от ветра, делали уроки, гуляли в парке и давали интервью. В общем, всё как всегда. Всё хорошо!»

Кристина Майер: «Юбилей был. Много поздравлений, цветов и подарков».

oleg097909: «Что хорошего произошло? Да всё кругом произошло хорошее: весна, солнце, дождь, птицы щебечут. И скоро много произойдёт хорошего — лето, солнце, рыбалка! А паника с этим вирусом, это всё не для меня и не про меня! Жизнь-то продолжается. Ещё и племяшка скоро родится. Да и чеснока у меня хватает, и лимоны продаются, и мёд».

vasiliy_shibaylo: «А мы велик сыну купили и ещё ждём, когда приедет велокресло для второго малыша. Готовимся к весенним «покатушкам».

nataliatupik: «Выходные с семьёй в полном составе. Пирожки испекла, и общались, мультики смотрели с младшим. И не было места плохим новостям!»

tanya_khodorovich: «Чайки прилетели, весна пришла. Всё вокруг расцветает, распускается. И это очень радует. День стал больше. Вокруг очень много всего интересного. Успейте увидеть эту красоту!»

iryna_iryna3: «Я в отпуске, и это сказка!»