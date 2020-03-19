Почём жильё в Слуцке. Топ-5: дёшево и дорого

В обзоре «Кур'ера» — предложения на вторичном рынке жилья в Слуцке на начало марта 2020 года. На сайтах частных объявлений мы посмотрели, почём сейчас самые дорогие и самые дешёвые квартиры и дома.

Топ-5 самой дешёвой недвижимости

Самая бюджетная «однушка» выставлена за $ 15 975. Площадь квартиры — 31,5 м². Расположена она на улице Ленина на первом этаже в двухэтажном доме 1961 года постройки. В квартире установлены стеклопакеты и металлическая дверь.

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Самая дешёвая «двушка» выстав­лена за $ 19 047. Общая площадь квартиры — 43,2 м². Расположена она на улице Виленской на втором этаже пятиэтажки № 57. В квартире стоят стеклопакеты, балкон застеклён. Хозяева хвалят соседей.

Самая дешёвая «трёшка» обойдётся в $ 24 576 на улице Революционной. Квартира находится на четвёртом этаже в панельном доме. Общая площадь — 51,3 м². Раздельный санузел, есть балкон. Дом в центре города, рядом продуктовый магазин.

Самая дешёвая 4-комнатная квартира выставлена за $ 26 625 на улице Социалистической. Общая площадь — 60 м². Квартира с хорошим ремонтом, угловая, утеплённая. Рядом речка и пляж. Хорошие соседи, пишет продавец.

Самый дешёвый дом с тремя комнатами продаётся за $ 8740 на улице Я. Коласа. Площадь участка — 7,2 соток. Есть вода и электричество. На участке колодец, гараж и блочный сарай. Рядом школа, магазин, церковь и автобусная остановка.

Топ-5 самой дорогой недвижимости

Самая дорогая «однушка» выс­тав­лена за $ 25 805. Общая площадь — 37,1 м². Квартира расположена в районе «Радуги». В ней сделан евроремонт (потолки, полы). Установлены пластиковые окна, металлическая дверь, новая сантехника.

Самая дорогая «двушка» продаётся за $ 43 419 на улице Ивановского. Общая площадь — 68,5 м². В квартире сделан евроремонт, лоджия переделана под кабинет. Хорошие соседи и развитая инфраструктура, пишет продавец.

Самая дорогая «трёшка» продаётся за $ 56 793 в районе Чехова. Общая площадь — 68 м². Квартира расположена на шестом этаже в панельном доме. В квартире сделан евроремонт. Продаётся полностью с мебелью.

Самая дорогая 4-комнатная квартира стоит $ 45 057 на улице М. Богдановича. Общая площадь — 73 м². Квартира продаётся частично с мебелью. Рядом есть магазины, больница, почта, две школы и два детских сада.

Самый дорогой коттедж выставлен за $ 137 тысяч долларов по адресу 3-й переулок Урицкого. Общая площадь — 245,1 м². Площадь участка — 7,11 соток. В доме пять комнат, кухня, два санузла, сауна, прачечная, гараж и большая терраса.

Обзор кредитов

Мы посмотрели, какие кредиты на покупку недвижимости предлагают в 2020 году Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк.

Беларусбанк выдаёт кредит на общих основаниях на покупку жилья по системе стройсбережений. Обеспечение кредита — поручительство или залог. Оформить кредит можно на срок до 20 лет на сумму до 75% стоимости жилья. При этом эффективная ставка по кредиту составит 12,769%.

К примеру, если вы возьмёте кредит в размере 40 000 рублей сроком на 20 лет, то ежемесячно будете выплачивать банку около 380 рублей. В итоге переплата за 20 лет составит более 51 000 рублей.

Белагропромбанк тоже выдаёт кредиты на покупку жилья сроком на 20 лет на сумму до 90% стоимости жилья. Обеспечение кредита — поручительство либо ипотека.

При оформлении кредита в размере 40 000 рублей на 20 лет эффективная ставка составит 16,963%, а переплата за 20 лет — более 67 000 рублей. В среднем в месяц придётся отдавать банку почти 450 рублей.

Белинвестбанк на покупку жилья выдаёт кредит под эффективную ставку 12,321%. В итоге переплата по кредиту в размере 40 000 рублей на 20 лет составит почти 50 000 рублей. А в месяц придётся отдавать банку в первый год около 570 рублей. К концу срока сумма уменьшится вдвое.