«Не видите, я же женщина с ребёнком!». Имеют ли право матери пользоваться своим положением

Мы, молодые мамы, часто ждём, что посторонние люди нам будут помогать, и выходим из себя, когда не получаем ожидаемого. Меня зовут Марта и сегодня я поделюсь своими мыслями: имеем ли мы право быть недовольными, когда случайные люди нас не поддерживают?

Часто видите взъерошенных мамочек с колясками в руках, пытающихся забраться в общественный транспорт или зайти в магазин?! И я часто. Обычно такая история развивается по двум сценариям:

1) Понимающие господа помогают женщине с малышом, обмениваются словами благодарности, мамочка получает спокойные нервы, помощник — плюсик в карму и возможность прихвастнуть о своей доблести.

2) Но чаще всего встречающейся мамочке никто не помогает. Она, чертыхаясь, теряя пакеты с продуктами, взбирается в автобус и всю накопившуюся обиду на окружающих выливает вслух да погромче. Наиболее стеснительные делают это завуалированно, прикрываясь разговором по телефону. А смелые или, как они любят себя называть, прямолинейные начинают щедро осыпать «комплиментами» и претензиями всех окружающих без разбора.

Несколько используемых фраз в случае второго варианта: «Вы что, не видите, я же женщина с ребёнком!», «Может, кто-то коляску поднимет? Или будете тут все стоять, смотреть?!», «Вы должны мне все двери открывать и держать их! У меня же маленький ребёнок!»

Я теперь побаиваюсь таких дамочек, увидев, как одна из них напала на мужчину в автобусе с криком: «Я тебя сейчас завалить прямо тут могу, и мне ничего не будет! Моему ребёнку ещё нету 3 лет». И всё потому, что дяденька не уступил ей место.

Моё мнение по этому вопросу таково: нам никто ничего не должен. Ну, да, ты стала мамой, тебе сложно и тяжело, но почему это должно волновать Василия Иванова, слесаря 4-го разряда, который едет уставший с работы домой? Согласна, существуют правила приличия и будет здорово, если все начнут им следовать. Но пока это счастливое время не настало, не стоит требовать их выполнения, а потом порицать Василия на весь автобус. Он совсем не виноват в том, что ваш малыш сегодня капризный, и в том, что ваша коляска больше похожа на танк, и даже в том, что вам опять нужно переться в эту поликлинику пересдавать анализы. За что же вы так с Ивановым?! Думаю, что выбор помочь или нет человек должен оставить за собой: хватит ли ему совести пройти мимо — пусть он сам решит, не нужно требовать от чужих людей делать то, что вы хотите.

P. S. Как выжить в мире этих «черствых и бессердечных» людей?

Во-первых, рассчитывайте свои силы: при выборе коляски руководствуйтесь не модой на расцветку, а функционалом и лёгкостью конструкции.

Во-вторых, не стесняйтесь попросить о помощи родных: заранее предупредите мужа о поездке. Тогда он спланирует свой день в вашу пользу.

В-третьих, если нет острой необходимости, не посещайте места, куда вам трудно попасть с малышом: большинство магазинов сейчас предлагают доставку на дом, тем самым облегчая нашу участь. И в-четвёртых, улыбайтесь чаще, и тогда все вокруг захотят вам помочь!

Справка: #яжмать — женщина с ребёнком, ведущая себя недостойно (качает права, курит при ребёнке, использует ребёнка как повод не стоять в очереди, не следит за ним и т. д. ) Источник: Викисловарь.

В нашей рубрике «#яжмать» адекватная молодая мама рассуждает о материнстве и о том, как не превратиться в #яжмать.

Марта Грибко, @marta_gribko