В этом сезоне СФК «Слуцк» не получит спонсорскую помощь от сахарного комбината, в том числе на транспорт и на обучение 250 детей футболу.



Как рассказал «Кур'еру» Виталий Бунос‚ председатель СФК «Слуцк», финансовая ситуация клуба и так была критическая. Но наблюдательный совет Слуцкого сахарорафинадного комбината принял решение о том, чтобы не оказывать спонсорскую помощь клубу, в том числе даже на автобус.

«В первую очередь я обеспокоен таким решением, потому что клуб всегда поддерживался сахарным комбинатом во главе с руководителем Николаем Павловичем Прудником, который видел футбол действительно как социальный проект. И клуб всегда был благодарен ему за такое отношение как руководителя, чтобы дети были заняты футболом, — пояснил Виталий Бунос. — Я удивлён тем, что и работники комбината, которые входят в наблюдательный совет, и некоторые бывшие работники тоже голосовали против выделения спонсорской помощи».

«Около 80% спонсорской помощи осуществлялось комбинатом. А 20% — это остальные предприятия и организации города, которые шли на встречу клубу"‚ — пояснил Виталий Бунос.

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Председатель заверил, что, по крайней мере, первая игра «Слуцка» состоится, а что будет дальше — загадывать сложно. Возможно, решение пересмотрят или что-то изменится, когда придёт новый руководитель на сахарный комбинат. «Будем играть до тех пор, пока сможем играть», — сказал Виталий Бунос.