На трассе Р23 установят датчик контроля скорости. Почти на месяц

С 19 марта по 12 апреля на трассах М4, Р43 и Р23 будут работать три датчика контроля скорости. ГАИ Минской области приняла такое решение после того, как провела анализ аварий, связанных с превышением скорости.

«Принято решение об установке в местах концентрации ДТП мобильных датчиков контроля скорости. После мониторинга их работы будет дана оценка эффективности предпринимаемых мер и принято решение о необходимости дальнейшей профилактики», — сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Места установки датчиков:

На 58,6 км трассы Р23 Минск-Микашевичи. Ограничение скорости для легковушек — 100 км/ч, грузовиков — 70 км/ч, автобусов и мотоциклов — 90 км/ч.

Ограничение скорости для легковушек — 100 км/ч, грузовиков — 70 км/ч, автобусов и мотоциклов — 90 км/ч. На 28 км трассы М4 Минск-Могилёв (направление измерения на Могилёв). Ограничение скорости здесь 90 км/ч.

(направление измерения на Могилёв). Ограничение скорости здесь 90 км/ч. На 418 км Р43 граница Российской Федерации-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи (в районе деревни Туча Клецкого района). Ограничение скорости — 60 км/ч.

«Вместе с тем 20−22 марта сотрудники ГАИ проведут массированную отработку автодороги Р23 на территории Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов. Инспекторы будут выявлять грубые нарушения правил дорожного движения, проводить профилактическую работу с пешеходами, велосипедистами и возчиками», — отметили в ГАИ.

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