В воскресенье‚ 22 марта‚ на городском стадионе футбольный клуб «Слуцк» сыграет с мозырской «Славией». Начало матча в 14.00.



Виталий Бунос‚ председатель СФК «Слуцк"‚ подтвердил «Кур'еру»‚ что матч состоится.

«От федерации футбола‚ которой мы подчиняемся‚ никаких ограничений не установлено‚ — сказал Виталий Бунос. — Все будут работать‚ исполнять свои обязанности‚ хотя ситуация ухудшается в финансовом плане».

По эпидемиологической ситуации с коронавирусом председатель пояснил‚ что какие-либо ограничения для болельщиков должны исходить со стороны Минздрава или исполнительной власти‚ если им будут даны какие-либо указания. «Сегодня уточнял в исполкоме. Никаких изменений и ограничений пока нам не предъявлено"‚ — сказал Виталий Бунос.

Реклама

Напомним‚ что СФК «Слуцк» отложил встречу с болельщиками из-за ситуации с коронавирусом.