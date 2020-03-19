В Слуцке состоится первый футбольный матч сезона. Есть ли ограничения из-за эпидемии

Ольга Паздерина
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В воскресенье‚ 22 марта‚ на городском стадионе футбольный клуб «Слуцк» сыграет с мозырской «Славией». Начало матча в 14.00.


Виталий Буноспредседатель СФК «Слуцк"‚ подтвердил «Кур'еру»что матч состоится.

«От федерации футбола‚ которой мы подчиняемся‚ никаких ограничений не установлено‚ — сказал Виталий Бунос. — Все будут работать‚ исполнять свои обязанности‚ хотя ситуация ухудшается в финансовом плане».

По эпидемиологической ситуации с коронавирусом председатель пояснил‚ что какие-либо ограничения для болельщиков должны исходить со стороны Минздрава или исполнительной власти‚ если им будут даны какие-либо указания. «Сегодня уточнял в исполкоме. Никаких изменений и ограничений пока нам не предъявлено"‚ — сказал Виталий Бунос.

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Напомним‚ что СФК «Слуцк» отложил встречу с болельщиками из-за ситуации с коронавирусом.

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