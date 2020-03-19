Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды назвали самые чистые поверхностные водоёмы Беларуси по данным за 2019 год.

«В их число вошли реки Неман выше города Столбцы, Свислочь (населённый пункт Сухая Долина), Беседь (Светиловичи), Ипуть, Припять ниже Пинска, Случь», — передаёт БелТА.

Наиболее загрязнёнными признаны реки Свислочь (Королищевичи), Лошица в черте Минска, Плиса в районе Жодино (бассейн Днепра), Уша ниже Молодечно (бассейн Немана), Морочь у Яськовичей, Мухавец в районе Кобрина, Западный Буг у Речицы, Новосёлок и Томашовки, Лесная Правая у Каменюков, Рудавка (бассейн Западного Буга), Ясельда ниже и выше Берёзы, Льва, Горынь (бассейн Припяти). Кроме того, загрязнены озеро Белое и водохранилище Беловежская пуща.

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Обеспеченность водными ресурсами на душу населения в Беларуси близка к среднеевропейской и составляет 6 тысяч куб. м в год на одного жителя. По информации за прошлый год, на хозяйственно-питьевые нужды используется 39,2% воды.

Объём сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2019 году, по предварительным данным, снизился на 18,7 млн куб. м (на 1,8%) по сравнению с 2018-м.