«Сделают, чтобы было красиво». Почему разрушают клумбы и демонтируют скамейки возле бывшей «Вежы Града»

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«Сделают, чтобы было красиво»». Почему разрушают клумбы и демонтируют скамейки возле бывшей «Вежы Града»
Вид на бывший ресторан "Вежа Града". Его переделывают под магазин. Фото: Алесь Достанко

Вчера, 18 марта, в редакцию «Кур'ера» написала случчанка Инна. Она поделилась наблюдениями, что «в центре города строят очередной „саркофаг“, а вместо клумб — автостоянку».

«Во что превращается площадь сейчас? Первое, что увидела, — строители разрушают часть клумб, демонтируют скамейки. Говорят, что на этом месте будет автомобильная стоянка», — написала случчанка.

Как рассказал корреспонденту «Кур'ера» Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома, территория, о которой идёт речь, принадлежит городу. Сейчас на ней идут работы по благоустройству. Никакой стоянки там не будет.

«Автостоянка предусмотрена между Домом культуры и магазином „Виталюр“. Увеличиваться в площади она не будет, — пояснил он. — Что касается клумб и скамеек, заказчик за свой счёт благоустраивает прилегающую к объекту территорию. Положат новую плитку, сделают ямочный ремонт. Вместо старых поставят современные скамейки, озеленят территорию. Сделают, чтобы было красиво».

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Ввод объекта запланирован на конец апреля 2020 года.

«Сделают, чтобы было красиво»». Почему разрушают клумбы и демонтируют скамейки возле бывшей «Вежы Града»
Фото: Алесь Достанко
«Сделают, чтобы было красиво»». Почему разрушают клумбы и демонтируют скамейки возле бывшей «Вежы Града»

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