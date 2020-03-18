Поступление в магазинах КУП «Слуцкторг»

В магазине № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195), № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5), № 18 «Дачник» (ул. Ленина, 118), № 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь), отдел «Промтовары» магазина № 23 «Продукты» (ул. Ленина, 25) поступление укрывного материала «Спанбел» поверхностной плотностью 17, 25, 30, 42, 60 г/м2 по низким ценам.
В магазине № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195), № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5), № 18 «Дачник» (ул. Ленина, 118) семенной картофель суперэлитных и элитных сортов:
Першацвет
Скороспелость: ранний.
Хозяйственное назначение сорта: столовый.
Урожайность: до 67,8 т/га.
Содержание крахмала: до 15,2%.
Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип АВ.
Морфологические признаки: клубни округлые, красные с мелкими глазками, кожура сетчатая, мякоть желтая, цветки красно-фиолетовые.
Особенности сорта:
- эффективно использует естественное плодородие почв;
- раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в первой половине вегетации;
- устойчив к механическим повреждениям;
- лежкость хорошая.
Лель
Скороспелость: скороспелый.
Хозяйственное назначение: столовый.
Урожайность: до 65.9 т/га.
Содержание крахмала: до 18,3%.
Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип В; пригоден для промышленной переработки на хрустящий картофель.
Морфологические признаки: клубни округло-овальные, кожура красная, гладкая; мякоть желтая.
Особенности сорта:
- пригоден для выращивания на легких и средних по гранулометрическому составу почвах;
- устойчив к механическим повреждениям;
- обладает хорошей лежкостью.
Вектар
Скороспелость: среднепоздний.
Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип ВС.
Морфологические признаки: клубни округло-овальные, красные; кожура слабосетчатая; глазки поверхностные; мякоть желтая; устойчив к механическим повреждениям; цветки красно-фиолетовые.
Особенности сорта:
- пригоден для выращивания на всех типах почв;
- крупноклубневый, при выращивании на семенные цели необходима загущенная посадка (58−68 тыс. клубней/га);
- лежкость хорошая;
- продолжительность периода покоя клубней средняя.
Скарб
Скороспелость: среднеспелый.
Потребительские качества: вкусовые качества удовлетворительные и хорошие, кулинарный тип В; пригоден для замороженных овощных смесей и приготовления картофеля.
Морфологические признаки: клубни от округло-овальных до овальных, крупные, количество 10−14 штук; кожура желтая, гладкая; глазки мелкие; мякоть желтая; цветки белые.
Особенности сорта:
- сорт пригоден для выращивания на всех типах почв, эффективно использует естественное плодородие и отличается высокой окупаемостью вносимых минеральных удобрений;
- среднеустойчив к засухе, чувствителен к переувлажнению на начальных этапах роста;
- густота посадки на товарные цели 45−48 тысяч клубней/гектар, на семеноводческих участках — 60−65 тысяч клубней/гектар;
- период физиологического покоя клубней 115−120 суток.
Бриз
Скороспелость: среднеспелый.
Хозяйственное назначение: столовый.
Урожайность: до 60,0 т/га.
Содержание крахмала: 12,1−16,4%.
Потребительские качества: вкусовые качества хорошие; кулинарный тип В; пригоден для замороженных овощных смесей и приготовления картофеля фри.
Морфологические признаки: клубни овальные, крупные; кожура желтая, гладкая; глазки мелкие; мякоть желтая; цветки красно-фиолетовые.
Особенности сорта:
- пригоден для выращивания на легких и средних по гранулометрическому составу почвах;
- раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в первой половине вегетации;
- отзывается на повышение фона минерального питания;
- рекомендуемая густота посадки при выращивании на продовольственные цели 40−50 тыс. клубней/га на дерново-подзолистых суглинистых почвах и 48−55 тыс. клубней/га на дерново-подзолистых супесчаных почвах, на семенных участках — 62−68 тыс. клубней/га.
По цене 1р. 50к. за 1 кг.
Приглашаем за покупками.
КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555
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