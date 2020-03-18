Поступление в магазинах КУП «Слуцкторг»

В магазине № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195), № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5), № 18 «Дачник» (ул. Ленина, 118), № 35 «Стройматериалы» (Базарная площадь), отдел «Промтовары» магазина № 23 «Продукты» (ул. Ленина, 25) поступление укрывного материала «Спанбел» поверхностной плотностью 17, 25, 30, 42, 60 г/м2 по низким ценам.

В магазине № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195), № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5), № 18 «Дачник» (ул. Ленина, 118) семенной картофель суперэлитных и элитных сортов:

Першацвет

Скороспелость: ранний.

Хозяйственное назначение сорта: столовый.

Урожайность: до 67,8 т/га.

Содержание крахмала: до 15,2%.

Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип АВ.

Морфологические признаки: клубни округлые, красные с мелкими глазками, кожура сетчатая, мякоть желтая, цветки красно-фиолетовые.

Реклама

Особенности сорта:

эффективно использует естественное плодородие почв;

раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в первой половине вегетации;

устойчив к механическим повреждениям;

лежкость хорошая.

Лель

Скороспелость: скороспелый.

Хозяйственное назначение: столовый.

Урожайность: до 65.9 т/га.

Содержание крахмала: до 18,3%.

Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип В; пригоден для промышленной переработки на хрустящий картофель.

Морфологические признаки: клубни округло-овальные, кожура красная, гладкая; мякоть желтая.

Особенности сорта:

пригоден для выращивания на легких и средних по гранулометрическому составу почвах;

устойчив к механическим повреждениям;

обладает хорошей лежкостью.

Вектар

Скороспелость: среднепоздний.

Потребительские качества: вкусовые качества хорошие, кулинарный тип ВС.

Морфологические признаки: клубни округло-овальные, красные; кожура слабосетчатая; глазки поверхностные; мякоть желтая; устойчив к механическим повреждениям; цветки красно-фиолетовые.

Особенности сорта:

пригоден для выращивания на всех типах почв;

крупноклубневый, при выращивании на семенные цели необходима загущенная посадка (58−68 тыс. клубней/га);

лежкость хорошая;

продолжительность периода покоя клубней средняя.

Скарб

Скороспелость: среднеспелый.

Потребительские качества: вкусовые качества удовлетворительные и хорошие, кулинарный тип В; пригоден для замороженных овощных смесей и приготовления картофеля.

Морфологические признаки: клубни от округло-овальных до овальных, крупные, количество 10−14 штук; кожура желтая, гладкая; глазки мелкие; мякоть желтая; цветки белые.

Особенности сорта:

сорт пригоден для выращивания на всех типах почв, эффективно использует естественное плодородие и отличается высокой окупаемостью вносимых минеральных удобрений;

среднеустойчив к засухе, чувствителен к переувлажнению на начальных этапах роста;

густота посадки на товарные цели 45−48 тысяч клубней/гектар, на семеноводческих участках — 60−65 тысяч клубней/гектар;

период физиологического покоя клубней 115−120 суток.

Бриз

Скороспелость: среднеспелый.

Хозяйственное назначение: столовый.

Урожайность: до 60,0 т/га.

Содержание крахмала: 12,1−16,4%.

Потребительские качества: вкусовые качества хорошие; кулинарный тип В; пригоден для замороженных овощных смесей и приготовления картофеля фри.

Морфологические признаки: клубни овальные, крупные; кожура желтая, гладкая; глазки мелкие; мякоть желтая; цветки красно-фиолетовые.

Особенности сорта:

пригоден для выращивания на легких и средних по гранулометрическому составу почвах;

раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в первой половине вегетации;

отзывается на повышение фона минерального питания;

рекомендуемая густота посадки при выращивании на продовольственные цели 40−50 тыс. клубней/га на дерново-подзолистых суглинистых почвах и 48−55 тыс. клубней/га на дерново-подзолистых супесчаных почвах, на семенных участках — 62−68 тыс. клубней/га.

По цене 1р. 50к. за 1 кг.

Приглашаем за покупками.

КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555