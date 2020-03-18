Слуцкий государственный колледж в научном конкурсе выступил лучше белорусских ВУЗов

В институте мясо-молочной промышленности 13 марта прошёл ІІІ Республиканский конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу среди студентов и учащихся. Случчанин Денис Курило представил исследование о твороге.

В конкурсе приняли участие три университета и три колледжа. Слуцкий государственный колледж подготовил работу «Изучение влияния отдельных факторов на выход и качество готового продукта при изготовлении творога кислотным способом». Её презентовал второкурсник Денис Курило вместе с коллективом педагогов. Денис в лаборатории колледжа изучил технологию изготовления обезжиренного творога. А именно, то, как влияет вид закваски, кислотность сгустка и белковые добавки на технологию, выход и качество продукта. Закваски были предоставлены институтом мясо-молочной промышленности. Денис выяснил, какие добавки и методы позволяют получить творог высокого качества, который будет вкусным и долго храниться.

Работа Дениса (научный руководитель: Лилия Морозова) победила на конкурсе. Алексей Мелещеня, директор института мясо-молочной промышленности, вручил Денису диплом I степени.

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СПРАВКА. В конкурсе приняли участие шесть учреждений образования:

Белорусский государственный технологический университет;

Гродненский государственный аграрный университет;

Могилевский государственный университет продовольствия;

Минский государственный областной колледж;

Пинский государственный аграрный технологический колледж;

Слуцкий государственный колледж.

Педагоги и учащиеся Слуцкого государственного колледжа ежегодно принимают участие в конкурсе научно-исследовательских работ и международных научно-практических семинарах «Инновационные технологии и оборудование для молочной промышленности» и используют этом опыт в образовательном процессе. В колледже налажено тесное сотрудничество с РУП «Институт мясо-молочной промышленности».