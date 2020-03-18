В Доме быта открылся магазин «Рыболов». Что там есть

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Магазин «Рыболов» — это широкий ассортимент товаров от разных брендов по самым доступным ценам. Всё, что нужно для хорошего улова — от снастей до палаток для кемпинга, — вы найдете именно у них.

В «Дом Быта» открылся магазин «Рыболов». Что там есть
Владимир Шилович — владелец сети магазинов «Рыболов»
Команда «Рыболова» не первый год работает в этой сфере, поэтому они знают, какой товар подойдёт и будет полезен для вас. Ассортимент этого магазина оценит как любитель, так и профессиональный рыбак:

  • свежая наживка (мотыль, червь, опарыш белый и цветной);
  • удилища для всех видов рыбной ловли;
  • катушки инерционные и безынерционные;
  • крючки и другая фурнитура;
  • леска и плетёные шнуры;
  • прикормки (один из популярных в Беларуси — производитель Vabik);
  • поводки, поплавки;
  • садки;
  • силиконовая приманка (более 150 видов), ароматизаторы;
  • воблеры;
  • ароматизаторы для ловли мирной рыбы;
  • боксы для хранения снастей.
Преимущество сети магазинов «Рыболов» — это то, что в них можно приобрести не только товары для рыбалки, но и для спорта, туризма и активного отдыха:

  • палатки;
  • раскладные стулья и столы;
  • термосы;
  • бинокли;
  • фонарики;
  • спасательные жилеты;
  • пульки к пневматическому оружию, поступление которого ожидается в ближайшее время.
С их ассортиментом можно ознакомиться в магазине в ТЦ «Спорттовары».

Магазин «Рыболов» находится в здании Дома быта (центральный вход, 1-й этаж), ул. Ленина, д. 177.

В «Дом Быта» открылся магазин «Рыболов». Что там есть

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Режим работы:

  • понедельник — пятница — с 9 до 19 часов,
  • суббота — с 9 до 18 часов,
  • воскресенье — с 9 до 16 часов. Без обеда.

Телефоны:

  • 8 029 679 48 40,
  • 8 033 334 54 47.

Второй магазин, который работает с 2001 года, находится в ТЦ «Спорттовары» на Слуцком рынке.

Адрес:

  • ул. Мельничная, 8 (вход на рынок со стороны автостоянки).

Режим работы:

  • вторник-воскресенье — с 9 до 15 часов,
  • понедельник — выходной. Без обеда.

Телефоны:

  • 8 033 334 54 47 — спортивные товары,
  • 8 029 313 52 88 — рыболовные товары.

К праздникам магазины сети «Рыболов» будут делать скидки и акции. О них сообщат заранее на своих страницах во «ВКонтакте» — здесь и здесь.

Если в магазинах не окажется нужного для вас товара, то его для вас закажут и в ближайшее время привезут.

ИП Шилович В.В. УНП 190 058 669

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