В Доме быта открылся магазин «Рыболов». Что там есть

Магазин «Рыболов» — это широкий ассортимент товаров от разных брендов по самым доступным ценам. Всё, что нужно для хорошего улова — от снастей до палаток для кемпинга, — вы найдете именно у них.

Команда «Рыболова» не первый год работает в этой сфере, поэтому они знают, какой товар подойдёт и будет полезен для вас. Ассортимент этого магазина оценит как любитель, так и профессиональный рыбак:

свежая наживка (мотыль, червь, опарыш белый и цветной);

удилища для всех видов рыбной ловли;

катушки инерционные и безынерционные;

крючки и другая фурнитура;

леска и плетёные шнуры;

прикормки (один из популярных в Беларуси — производитель Vabik);

поводки, поплавки;

садки;

силиконовая приманка (более 150 видов), ароматизаторы;

воблеры;

ароматизаторы для ловли мирной рыбы;

боксы для хранения снастей.

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палатки;

раскладные стулья и столы;

термосы;

бинокли;

фонарики;

спасательные жилеты;

пульки к пневматическому оружию, поступление которого ожидается в ближайшее время.

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Преимущество сети магазинов «Рыболов» — это то, что в них можно приобрести не только товары для рыбалки, но и для спорта, туризма и активного отдыха:С их ассортиментом можно ознакомиться в магазине в ТЦ «Спорттовары».

Магазин «Рыболов» находится в здании Дома быта (центральный вход, 1-й этаж), ул. Ленина, д. 177.

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Режим работы:

понедельник — пятница — с 9 до 19 часов,

суббота — с 9 до 18 часов,

воскресенье — с 9 до 16 часов. Без обеда.

Телефоны:

8 029 679 48 40,

8 033 334 54 47.

Второй магазин, который работает с 2001 года, находится в ТЦ «Спорттовары» на Слуцком рынке.

Адрес:

ул. Мельничная, 8 (вход на рынок со стороны автостоянки).

Режим работы:

вторник-воскресенье — с 9 до 15 часов,

понедельник — выходной. Без обеда.

Телефоны:

8 033 334 54 47 — спортивные товары,

8 029 313 52 88 — рыболовные товары.

К праздникам магазины сети «Рыболов» будут делать скидки и акции. О них сообщат заранее на своих страницах во «ВКонтакте» — здесь и здесь.

Если в магазинах не окажется нужного для вас товара, то его для вас закажут и в ближайшее время привезут.

ИП Шилович В.В. УНП 190 058 669