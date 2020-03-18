В Доме быта открылся магазин «Рыболов». Что там есть

Магазин «Рыболов» — это широкий ассортимент товаров от разных брендов по самым доступным ценам. Всё, что нужно для хорошего улова — от снастей до палаток для кемпинга, — вы найдете именно у них.
Команда «Рыболова» не первый год работает в этой сфере, поэтому они знают, какой товар подойдёт и будет полезен для вас. Ассортимент этого магазина оценит как любитель, так и профессиональный рыбак:
- свежая наживка (мотыль, червь, опарыш белый и цветной);
- удилища для всех видов рыбной ловли;
- катушки инерционные и безынерционные;
- крючки и другая фурнитура;
- леска и плетёные шнуры;
- прикормки (один из популярных в Беларуси — производитель Vabik);
- поводки, поплавки;
- садки;
- силиконовая приманка (более 150 видов), ароматизаторы;
- воблеры;
- ароматизаторы для ловли мирной рыбы;
- боксы для хранения снастей.
- палатки;
- раскладные стулья и столы;
- термосы;
- бинокли;
- фонарики;
- спасательные жилеты;
- пульки к пневматическому оружию, поступление которого ожидается в ближайшее время.
Магазин «Рыболов» находится в здании Дома быта (центральный вход, 1-й этаж), ул. Ленина, д. 177.
Режим работы:
- понедельник — пятница — с 9 до 19 часов,
- суббота — с 9 до 18 часов,
- воскресенье — с 9 до 16 часов. Без обеда.
Телефоны:
- 8 029 679 48 40,
- 8 033 334 54 47.
Второй магазин, который работает с 2001 года, находится в ТЦ «Спорттовары» на Слуцком рынке.
Адрес:
- ул. Мельничная, 8 (вход на рынок со стороны автостоянки).
Режим работы:
- вторник-воскресенье — с 9 до 15 часов,
- понедельник — выходной. Без обеда.
Телефоны:
- 8 033 334 54 47 — спортивные товары,
- 8 029 313 52 88 — рыболовные товары.
К праздникам магазины сети «Рыболов» будут делать скидки и акции. О них сообщат заранее на своих страницах во «ВКонтакте» — здесь и здесь.
Если в магазинах не окажется нужного для вас товара, то его для вас закажут и в ближайшее время привезут.
ИП Шилович В.В. УНП 190 058 669
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