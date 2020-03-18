«ПДД чаще забывают родители, а не их дети». Два ученика одной из школ Слуцка пострадали в авариях

В 2020 году обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в Беларуси меняется негативно. Если сравнивать с прошлым годом, то раненых в авариях детей (большинство из которых пешеходы и пассажиры) стало больше в 2 раза.

Несмотря на то, что ГАИ регулярно проводит комплекс профилактический мероприятий, напоминая всем участникам дорожного движения ПДД, этого оказывается недостаточно и аварии случаются.

Так, двое учеников школы № 6 пострадали в авариях, которые произошли 17 февраля под Слуцком и 15 марта под Солигорском.

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В обоих случаях дети не находились в специальном удерживающем устройстве и не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Об этом «Кур'еру» рассказали в Слуцкой ГАИ.

Для справки. За нарушение правил перевозки детей водитель может получить как предупреждение, так и штраф до 4 базовых (до 108 рублей).

Обстоятельства двух ДТП

Авария под Слуцком, где пострадала второклассница

ДТП произошло 17 февраля около 10.30 на автодороге Селище-Ленино-Копыль рядом с поворотом на деревню Знамя. В аварии пострадали женщина-водитель и её дочь. Девочку с травмами госпитализировали в Слуцкую больницу.

«Случчанка ехала в сторону Селище. По её словам, на перекрёстке со стороны Ленино со второстепенной на главную дорогу резко выехал легковой автомобиль белого цвета и создал помеху. Женщине пришлось изменить направление движения, снизить скорость и „уйти“ вправо. В итоге водитель съехала в кювет, машина опрокинулась», — рассказали обстоятельства ДТП в Слуцкой ГАИ.

Авария под Солигорском, где пострадал пятиклассник

ДТП произошло 15 марта около 19.20 в районе деревни Погост-2 Солигорского района. 23-летний житель Слуцка за рулём «Опель Рекорд» ехал по второстепенной дороге и на пересечении с трассой Р55 Бобруйск-Глуск-Любань не уступил дорогу автомобилю «Рено Лагуна». Произошло столкновение.

В результате аварии водитель и пассажир «Опеля» (пятиклассник, который сидел сзади слева) с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

«ПДД чаще забывают родители, а не их дети»

В среду, 18 марта, к ученикам школы № 6 приехали Александр Шавалеев, начальник Слуцкой ГАИ, и Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД. В формате викторины Дмитрий Семибратов рассказал ребятам, как правильно переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу и там, где нет светофора, об использовании наушников и мобильных телефонов. Инспектор попросил учащихся каждый раз перед выходом на улицу напоминать родителям о фликере, а при поездке на машине — о детском удерживающем устройстве и ремнях безопасности.

«Школьники активно отвечали на вопросы. Ребята — молодцы! Правила знают достаточно хорошо. Жаль, что забывают о ПДД чаще родители», — отметил Дмитрий Семибратов.

Сотрудник ГАИ также напомнил о поведении во время школьных каникул как на дороге, так и во дворах и транспорте.

Чтобы закрепить полученные знания, в завершение встречи восьмиклассники из агитбригады «Стоп-друзья» показали ребятам и их гостям сказку «Гуси-лебеди», которую специально переделали педагоги-организаторы школы Галина Олюшина и Екатерина Новичёнок.