Как поликлиники Слуцка оптимизируют работу для защиты населения от коронавируса

О том, что слуцкие поликлиники примут дополнительные меры для защиты населения от COVID-19, рассказала «Слуцкому краю» Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиникой Слуцкой ЦРБ.

Так, поликлиника по обслуживанию взрослого населения организует работу, приоритетно оказывая медпомощь на дому пожилому населению и пациентам с хроническими заболеваниями. При этом максимально задействуют средний медперсонал.

Выдавать выписки из медицинских документов по запросам пациентов и других организаций здравоохранения будут в электронном формате. А выписанные пациентам с хронической патологией рецепты, как отмечается, — доставлять по месту их проживания (пребывания).

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Для пациентов с повышенной температурой в поликлиниках организован отдельный вход. Человек, следуя указателям, минуя регистратуру, сразу проходит в инфекционный кабинет, который работает с 8.00 до 20.00. Кабинет работает и в субботу.

По возможности будут ограничены плановые мероприятия по диспансеризации населения, плановой вакцинации взрослых и детей, скрининговые мероприятия, в том числе флюорография, иные диагностические исследования, плановая стоматологическая помощь.