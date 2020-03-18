Случчанка рассказала о том, как лечит коронавирус в Америке и что там происходит

Я живу в Филадельфии (США) и работаю в больнице медсестрой. Из-за коронавируса в США начали бить тревогу сразу после того, как вирус вышел за пределы Китая. В больницах быстро заменили все одноразовые приборы, которые приходят из Китая, на те, которые производят в США. Нас сразу начали обучать на случай, если вирус дойдёт до нас.

Статистика и первый заражённый

На нашем этаже первый случай заражения вирусом Covid-19 был выявлен, когда по официальным данным коронавируса в штате Пенсильвании ещё не было. Мы звонили в CDC (центр по контролю заболеваний) и били тревогу. Но в то время ещё не было доступных тестов на вирус. Поэтому пациента с положительным тестом на грипп нам сказали лечить от гриппа. После этой ситуации запаниковали все: стало ясно, что статистика вируса сильно занижена.

До того, как мы получили тесты, использовали максимум персональной защиты, работая с пациентами, которых должны были тестировать на коронавирус, но не тестировали.

Даже после того, когда появились тесты, мы видели, как панику пытаются приглушить. Если у человека был положительный тест на грипп, его не тестировали на коронавирус. Но опять же, у человека в теле может быть и Сovid-19, и грипп. Поэтому и количество смертей занижено. Если человек не был тестирован на Сovid-19 и умер, то диагноз может быть какой угодно, а к статистике этот человек отнесён не будет.

Кстати, сейчас этаж, на котором я работаю, объявлен этажом Сovid-19. Мы специализируемся на проблемах лёгких, сердца и критическом состоянии.

Факты о вирусе

По последним данным из центра по контролю заболеваний, вирус может жить на поверхности несколько дней, поэтому любая вещь может быть носителем вируса. От вируса не спасают обычные антисептики, а только те, которые имеют в своём составе алкоголь 60% и выше. Обычные хирургические маски не предназначены для защиты от вируса — молекулы гриппа и Сovid-19 достаточно маленькие и могут проникнуть через эту маску. Единственная маска, способная защитить от вируса, — это маска н95. Её необходимо подбирать по размеру под конкретного человека — только в этом случае она герметична на лице и защищает. Также эти маски одноразовые: снимать и снова надевать их нельзя. Если на маске есть вирус от кашля заразившегося, то, касаясь маски, вы переносите его себе на руки. А потом трогаете волосы, лицо. Поэтому для разноса вируса достаточного одного человека.

Почему коронавирус опаснее гриппа

Люди не понимают, чем страшен новый вирус. Например, от старого доброго гриппа есть прививки, есть лекарства, которые борются с ДНК вируса. Поэтому если вы прививаетесь ежегодно и если болеете гриппом, не прививаясь, но обращаетесь к врачу сразу, то риск осложнений минимальный.

От коронавируса у человека ещё нет иммунитета, лекарств, прививок. Также, как и любой вирус, Сovid-19 может мутировать. Грипп, например, мутирует каждый год. По последним данным из Китая, более 16% людей, заболевших коронавирусом, нуждаются в реанимации и находятся или находились в критическом состоянии. Это страшно, потому что при такой статистике не хватит больничных коек и придётся выбирать, кого лечить, а кого нет. Например, прогнозируется, что в США заболеет более 1,5 миллиона человек, а это значит, что экстренная помощь понадобится более 200 тыс. человек — даже США к этому не готовы.

Как в США пытаются предотвратить распространение вируса

Сейчас в больнице, в которой я работаю, открыт пункт по тестированию, прямо не выходя из машины. Человек подъезжает к больнице, полностью экипированный медработник выходит и задаёт ряд вопросов, которые предварительно дают понять, есть ли вирус у человека или нет. Эта система крайне ненадёжная — тестируют тех, кто критически болен, а тех, кто имеет грипп или ОРВИ, не тестируют вовсе.

Во многих штатах закрыли всё, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Закрыты школы, многие работают онлайн. Мы как медработники каждый день идём на работу, боясь либо заразиться, либо принести заразу на одежде. Единственное правильное сейчас для всего мира — это социальная изоляция. В США ближайшие 8 недель такой режим будет продолжаться.

Паника и здравый смысл

Я к панике отношусь как к инстинкту самосохранения. Как и все, я запаслась едой, антисептиками и всем необходимым для своей семьи минимум на месяц. Сейчас человечество должно помочь медработникам — дать им время. Время, чтобы разработать и протестировать вакцины и медикаменты. И чтобы помочь, нужно сократить пик заболевания.

Меньше выходите на улицу, имейте достаточно еды на любой случай, чихайте в локоть, а не в ладонь. Мойте руки, научитесь не трогать лицо, в особенности глаза. Это не конец света, но и относиться к вирусу нужно всерьёз. Болеют все — и дети, и взрослые, и старики. Хуже всего тем, у кого хронические заболевания, курильщикам и людям с пониженным иммунитетом. Это не значит, что здоровый человек вне зоны риска — организм может отреагировать неожиданно на любую болезнь. Даже самый здоровый. Будьте аккуратны, не поддавайтесь панике, но и не думайте, что это всё происходит где-то далеко и до вас не дойдёт. Будьте здоровы и защищайте своих близких.