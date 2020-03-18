Жительница Чехии рассказала «Кур'еру», что происходит в её городе после объявления карантина и закрытия границ. Видео

В Беларуси первый заболевший от коронавируса был зарегистрирован 27 февраля, сейчас заболевших 51 и несколько сотен человек госпитализированы для обследования. Экстренные меры в стране пока не предпринимаются, хотя многие европейские страны объявили карантин и закрыли границы. Жительница Чехии Táňa Veselá, которая прошлым летом побывала в Слуцке, рассказала «Кур'еру», как живут в этих условиях жители Брно, второго по величине города Чехии. Смотрите видео.

Táňa Veselá рассказала, что сначала, в прошлую среду, 11 марта, на карантин закрыли среднюю и высшую школу. Для обучения создали специальную ТВ-программу, по которой транслируют получасовые уроки по всем предметам.

В понедельник, 16 марта, в стране объявили всеобщий карантин. Всем жителям предписано оставаться дома. Ходить можно только за продуктами или в аптеку, причём пойти может только один человек. Полки магазинов, по словам девушки, значительно опустели, особенно быстро разобрали мясо и туалетную бумагу. Хотя макароны и крупы тоже покупают. Все остальные магазины, торговые центры, спортивные, культурные учреждения, общепит закрыты.

Реклама

Несмотря на то, что жителям рекомендовали носить маски, масок в стране нет с конца февраля. Правительство направило два самолёта в Китай, чтобы их привезти.

Масок не хватает даже в больницах. «Больницы просят людей шить маски для себя, своих близких и для больниц, — говорит Táňa Veselá. — Богатые люди тоже покупают маски для больниц».

По мнению девушки, хуже всего выполняют карантинные требования пожилые люди. Они продолжают выходить из дома, ходить без масок в магазин и аптеку, хотя есть общественные и государственные организации, которые предложили им доставлять домой всё необходимое.

Что касается медицинской помощи, то в больницу, по словам девушки, нужно обращаться только в крайнем случае. Добраться до госпиталя человек может в своём автомобиле или вызвать скорую помощь. Для обследования потенциально заражённых возле больницы развёрнут передвижной пункт, чтобы они не заходили в помещение больницы. Там людей тестируют на коронавирус.

«Лучшее, что мы можем сделать, - говорит Táňa Veselá, - оставаться дома».