Незаметный Слуцк: интерактивная карта слуцких бараков

В Слуцке осталось не меньше 16-ти старых бараков, построенных в советское время, до войны или даже до революции. Многие их не замечают и не подозревают об их существовании. «Кур'ер» решил вывести слуцкие бараки из тени. Мы сделали интерактивную карту слуцких бараков, которые нам известны. Карта может дополняться, и если вы знаете, что мы кого-то не посчитали, пишите об этом в комментариях.

Откройте карту на весь экран, нажав на значок со стрелками в правом верхнем углу. Нажмите на метку, чтобы посмотреть фото и описание барака. Чтобы закрыть описание, нажмите на крестик в его правом верхнем углу. Чтобы двигать карту, зажмите левую кнопку мыши. Изменять масштаб можно колёсиком мыши.

Если вы зашли с мобильного устройства, откройте карту на весь экран и поверните устройство горизонтально.

Чтобы открыть фото в галерее, нажмите на него.

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В первой публикации цикла «» мы рассказывали, как живут люди в 114-летнем. Во второй — про, которые остались от советской военной части.

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СПРАВКА. Официально такого понятия, как «барак», не существует. Бараки в Слуцке считаются многоквартирными или блокированными жилыми домами. Однако отличить их от других домов очень просто. Обычно это длинные одноэтажные дома, в которых несколько маленьких квартир, каждая с отдельным входом. Но может быть и один общий вход. Изначально в бараках нет удобств, но жители некоторых квартир сами проводят себе водопровод и канализацию, если есть такая возможность.