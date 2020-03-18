«Белпочта» приостанавливает приём посылок во все страны, кроме России, Китая и Гонконга

«Белпочта» приостанавливает приём корреспонденции во все страны, кроме России, Китая и Гонконга. Это связано с тем, что из-за вспышки коронавируса во всём мире страны одна за другой закрывают границы и авиасообщение.

В сообщении «Белпочты» отмечено, что в связи с объявленной пандемией коронавируса во всём мире авиакомпании, осуществляющие перевозку почты из Беларуси, постоянно корректируют и сокращают авиарейсы по всем направлениям. На многих направлениях полностью закрыто авиационное сообщение. В связи с этим «Белпочта» временно приостанавливает приём исходящих почтовых отправлений (отправлений письменной корреспонденции, посылок и отправлений EMS) во все страны, за исключением Гонконга, Китая и России.

Перечень стран будет корректироваться в случае появления транспорта, способного доставить посылки за рубеж. Актуальную информацию можно узнать в контакт-центре «Белпочты» по номеру 154.

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Кроме того, «Белпочта» обращает внимание, что из-за вспышки коронавируса во всех странах не хватает рабочего персонала, поэтому ожидаются серьёзные задержки по доставке писем, посылок и отправлений EMS.

По данным ВОЗ, коронавирус обладает низкой устойчивостью в окружающей среде (период сохранения — в пределах нескольких часов), поэтому вероятность заражения от международного почтового отправления невозможна.

В отделениях почты рекомендуют находиться по одному человеку у каждого окна и соблюдать дистанцию между клиентами 1,5−2 метра во время ожидания в очереди.