Слуцк и так не богат на памятники архитектуры, но раньше всё списывали на войну: она всё уничтожила. А что сейчас? Уничтожаем остатки своими руками.

Каждый день хожу по центру города и с ужасом наблюдаю, как «прорастает» коробка очередного супермаркета. Она так уродлива в своей безликости — просто прямоугольник, покрытый пластиковыми панелями серого цвета. Не могу сказать, что площадь возле ДК была как-то особенно красива. Но там хотя бы был архитектурный ансамбль: здания Дома культуры и ресторана «Вежа» построены в 70−80-е годы прошлого века, они отражали свою эпоху. Индустриальный стиль этого времени был простой и лаконичный, но это был хоть какой-то стиль. Довольно гармонично была оформлена площадь перед зданиями — овальные клумбы с фонарями и скамейками по окружности.

А во что превращается площадь сейчас? Последнее, что я увидела, — строители супермаркета разрушают часть клумб, отделанных камнем, демонтируют скамейки. Говорят, что на этом месте будет стоянка автомобилей. Вы представляете, как «гармонично» это будет смотреться: «саркофаг» и автостоянка, а через дорогу — такой же «Маяк». Такой вот стиль. В Слуцке архитектуры нет, строят ещё один «саркофаг». А вместо клумб — автостоянку. И никому нет дела".

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