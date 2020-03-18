Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 19 марта. Обзор

«Кур'ер» подготовил «справочник красоты», в котором слуцкие бьюти-мастера рассказали о своих услугах. Посмотрите, кто и где в Слуцке делает перманентный макияж, причёски, маникюр и педикюр, наращивает ресницы, делает массаж лица и многое другое.

«Спасибо работникам ЖКХ за чистый город»

Почём жильё в Слуцке. Топ-5: дёшево и дорого

В Беларуси 22 марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. «Кур'ер» спросил у случчан, за что они готовы сказать спасибо коммунальщикам и что хотят им пожелать.

В обзоре «Кур'ера» — предложения на вторичном рынке жилья в Слуцке на начало марта 2020 года. На сайтах частных объявлений мы посмотрели, почём сейчас самые дорогие и самые дешёвые квартиры и дома.

Как шахтёр из Солигорска стал фотоохотником

Оккупация в Слуцке. История Луизы Сацук

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Солигорский фотограф-любитель Дмитрий Урядник специализируется на съёмке живой природы. Его хобби — показывать при помощи фотографий красоту родного края, мотивировать земляков к бережному отношению к окружающей флоре и фауне.Людмила Колосовская из Санкт-Петербурга время от времени приезжает в Слуцк. Здесь живут её родственники, а ещё в Слуцке пережили оккупацию её дедушка, бабушка и мама, которой в 1941 году исполнилось 10 лет. В прошлом году Людмила как раз была в Слуцке и заходила в редакцию «Кур'ера». Она пообещала рассказать историю своей семьи для проекта «Случчина помнит». И сдержала слово.