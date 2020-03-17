«Если ничего не изменится». С зарплатой игроков ФК «Слуцк» за март могут быть проблемы

Сергей Кайко, главный редактор «Прессбола», рассказал, что задержек по зарплате в ФК «Слуцк» нет, но финансовая ситуация остаётся тяжёлой.

«По сведениям „Прессбола“, долгов перед командой в „Слуцке“ не имеют. За счёт экстренного изыскания внутренних резервов зарплаты за январь и февраль выплачены полностью. Правда, рассчитаться за март, если ничего не изменится, будет уже проблематично», — написал Сергей Кайко, передаёт tribuna.com.

Ранее Виталий Бунос, председатель СФК «Слуцк», рассказал о сложном финансовом положении клуба и заявил, что стоит вопрос о том, сможет ли клуб начать сезон в чемпионате Беларуси-2020.

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«В своё время руководство сахарного комбината согласилось быть главным спонсором и основным источником финансирования футбольного клуба. /…/ Учитывая то, что в этом году у комбината пошли убытки, денежных средств им едва хватает на своё существование, то и финансовая составляющая клуба ухудшилась до невозможности. На данный момент стоит вопрос участия команды в высшей лиге. Никто из сотрудников даже не допускает мысли о том, что мы не сыграли в чемпионате, но опасность очень высока», — сказал Виталий Бунос, передаёт football.by.

В ТЕМУ. Задержание директора сахарного комбината. Как это сказалось на СФК «Слуцк»

КОНТЕКСТ. В конце января появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси. О предполагаемом задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января.

Силовые ведомства хранили молчание по поводу задержаний. Лишь 30 января «сахарное дело» скупо прокомментировал Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси. По его словам, оно было связано с дебиторской задолженностью: речь шла о мошеннических схемах, «которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

4 февраля о задержании директоров сахарных комбинатов жёстко высказался Александр Лукашенко. Он заявил, что «такого в Беларуси ещё не было»: «Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».

Вечером того же дня КГБ официально подтвердил, что директора четырёх сахарных заводов сейчас находятся за решёткой. Фигурантами уголовного дела стали: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

Что рассказали в «расследовании» про «Сахарную мафию», подробнее в видео.

6 февраля стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено обвинение. КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

Все материалы о «сахарном деле» — здесь.